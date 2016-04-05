Додано: Вів 27 гру, 2022 11:14

Faceless написав: Що смертність в системі ІТЛ в срср була порівняна з концтаборами в Німеччині, і ця система існувала ще десятки років після війни, репресії торкнулися мільйонів людей. Що смертність в системі ІТЛ в срср була порівняна з концтаборами в Німеччині, і ця система існувала ще десятки років після війни, репресії торкнулися мільйонів людей.

Всего в 1918—1953 гг., по данным анализа статистики областных управлений КГБ СССР, проведённого в 1988 г., органами ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ были арестованы 4 308 487 человек, из них 835 194 расстреляны[167].

Карикатура американского художника Клиффорда Берримена на которой изображена свадьба Гитлера и Сталина, была опубликована в газете The Washington Star в октябре 1939 года. «Интересно, сколько продлится медовый месяц?» — гласит подпись к рисунку.

понятно, что кроме краткого курса Истории КПСС и история в средней школе(где 1% исторической правды)в жизни не читаллюбая тема по истории в советской школе с 1920 по 1991г это миф-А.Невский и его "битвы" (Невская и на Чудском озере), участвовало до 300 участников никак на битву не тянут, Невский был ставленником орды , гауляйтер-Куликовская битва -там были разборки между законным ханом и мамаем (внутри ордынские разборки)-Бородинская битва (тоже миф о победе)-Мифы о госперевороте большевиков (основная боевая сила была у ессеров и анархистов)-28 панфиловцев и Зоя Космодемьянска, подвиг Матросова (все это советская пропаганда)-Самая крупная танковая битва 2й мирвой под Прохоровкой (советы потеряли целую 5ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова)-взрыв Крещатика в Киеве (списывали на немцев а по факту радиоуправляемые мины заложилы саперы 37 армии, а взорвали из Харькова(или Воронежа)хваленая Кантемировская танковая дивизия была разгромлена в боях под Сумами (один пол уничтожен и второй полк потерял больше половины танков)но, в СССР историю писали победители, и задача ЗСУ не допустить, чтобы свинособаки спустя 20-30 лет снова переписали историю и свои поражения перевернули на победы и под Сумами и под Харьовом, Изюмом и тдотносительно сталинский репресий пока еще можно почитать даже в российской ВИКИа сколько умерло в лагерях или в течении 2-3 лет после 1953?Гитлер в сравнении со Сталины просто отдыхает (мы сравниваем не военные потери, а внутреннии репресии) в Германии 1933-1939 арестованых 60-80к, ликвидировали меньше тысячи (850-900 человек)