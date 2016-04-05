Що може впливати більше, ніж секс?Сергій ФурсаЩо краще за все продається, ніж секс?В Болгарії тепер буде новий український посол. І це буде сексологиня.Відразу почуто багато зради. Але ж це геніальна ідея.Ми же хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається, ніж секс? Отож, бо і воно.От пройде пів року і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм буде соромно. Але вони будуть ходити до українського посольства і їх ніхто на цьому не спіймає. Ніхто не скаже, що в них сексуальні проблеми. І вони будуть йти і йти. Навіть російські шпигуни і агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства. Потім потягнуться брюссельські бюрократи, яких прямо там, на дивані, будуть вербувати в агентів впливу України. Пройде час, і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу. Які зараз перебувають в ілюзії, що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації в росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії і праву. Вчити мови. Аматори. Невігласи у підборі кадрів. А Україна показує всьому світу, що все простіше. Є єдина мова для всіх — то мова кохання. І нею буде говорити українське посольство…