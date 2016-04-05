ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.
Цікаво що це за "народи"? Поляки і чехи - ці точно вважать більшовиків гіршими. Угорці - ці завжди схилялись до німців, фактично були союзниками німців. Болгари, румуни - не знаю на рахунок їх. Болгарам СРСР багато допомагав, тому в них є деяка "любов" до СРСР. Всі інші "європейські народи" під радянською окупацією не були, тому що вони можуть "подтвердить". Умовні французи поняття не мають що таке радянська окупація, як вони можуть бути об'єктивними?
andrijk777 написав:Тому що німці дуже лайтово ставились до французів. Ніколи не чув фрази "геноцид французів у 2 СВ". У нас з РФ не так.
Так й до наших вони лайтово ставились. Моя бабуся була в окупації. Різниці між німцями та "Советами" звичайна людина не відчувала. На огороді все росте так само.
Дуже суб'єктивна оцінка. В концтаборах багато було українців? Думаю багато. А французів? По-моєму мізер. Французам створили "частину держави". Українцям звичайно ні, хоч у наших лідерів мрії такі були. І т.д.
ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.
Цікаво що це за "народи"? Поляки і чехи - ці точно вважать більшовиків гіршими. Угорці - ці завжди схилялись до німців, фактично були союзниками німців. Болгари, румуни - не знаю на рахунок їх. Болгарам СРСР багато допомагав, тому в них є деяка "любов" до СРСР. Всі інші "європейські народи" під радянською окупацією не були, тому що вони можуть "подтвердить". Умовні французи поняття не мають що таке радянська окупація, як вони можуть бути об'єктивними?
деякі французи гарно знають що таке ГАЛАГ
Тайный агент Коминтерна, француз Жак Росси провел в сталинских лагерях и ссылках в общей сложности 24 года. Выйдя на свободу и вернувшись во Францию, он посвятил свою жизнь разоблачению преступлений советской системы и свидетельствованию о пережитом. В День памяти жертв политических репрессий RFI рассказывает его историю.
В 1937 году Жак Росси еще не знал слово ГУЛАГ, но знал о существовании лагерей для врагов народа. И, конечно, не мог представить себе, что ближайшие двадцать четыре года своей жизни он проведет именно там. Даже после года и четырех месяцев в застенках Бутырки Жак-француз, как его прозвали товарищи по тюрьме, по-прежнему верил, что его признают невиновным и освободят. 7 апреля 1939 года его приговорили к восьми годам ГУЛАГа. Жака Росси ждал бесконечно долгий этап в Столыпинском вагоне с пайком в 700 граммов хлеба и селедкой на человека в день, с остановками в пересыльных тюрьмах: долгий путь к каторге, схождение в ад.
Адом станет Норильск, где Росси сначала проведет восемь лет в лагере, но выйдя на свободу в 1947 году, получит обычное для лагерника предписание не покидать территорию города: «Меня перевели из малого ГУЛАГа в большой ГУЛАГ, которым был весь Советский Союз».
ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.
andrijk777 написав:Тому що німці дуже лайтово ставились до французів. Ніколи не чув фрази "геноцид французів у 2 СВ". У нас з РФ не так.
У нас не так просто потому, что французы довольно быстро сдались/были побеждены.
З цим можна погодитись. Хоч є і інші причини, історичні, наприклад. Наприклад Західна Україна тотально ненавидить москалів. В Східна якось так навіть і любила їх. Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
В целом люди с людьми довольно быстро помирятся, но до первого упоминания мышебрата о политике, особой роли россии, неблагодарности украинцев и т.п. и т .д. За это буду бить по морде ещё не одно поколение.
andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
В целом люди с людьми довольно быстро помирятся, но до первого упоминания мышебрата о политике, особой роли россии, неблагодарности украинцев и т.п. и т .д. За это буду бить по морде ещё не одно поколение.
Асвабадітєлі та асвабаждєніє -- ці слова мабуть десятиліттями тепер будуть сильніше червоної ганчірки.
andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
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Із тих проросійськи настроєних ( в Україні і не тільки), кого знаю особисто, ніхто за 10 місяців війни, своєї позиції НЕ ЗМІНИВ. Максимум - " виноваты и те и другие". P S Hіхто із упомянутих НЕ БУВ ПІД ОБСТРІЛАМИ.
juristkostya написав:Вполне очевидно, что министр никак не мог "предложить и обосновать" человека без адекватного стажа в структуре МИДа. Это чисто политический волюнтаризм. Иногда выходит удачно, но это очень иногда.
Скорее, без опыта, какой-то аналогичной деятельности, не обязательно в структуре МИДа.
Що може впливати більше, ніж секс? Сергій Фурса Що краще за все продається, ніж секс? В Болгарії тепер буде новий український посол. І це буде сексологиня. Відразу почуто багато зради. Але ж це геніальна ідея. Ми же хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається, ніж секс? Отож, бо і воно. От пройде пів року і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм буде соромно. Але вони будуть ходити до українського посольства і їх ніхто на цьому не спіймає. Ніхто не скаже, що в них сексуальні проблеми. І вони будуть йти і йти. Навіть російські шпигуни і агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства. Потім потягнуться брюссельські бюрократи, яких прямо там, на дивані, будуть вербувати в агентів впливу України. Пройде час, і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу. Які зараз перебувають в ілюзії, що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації в росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії і праву. Вчити мови. Аматори. Невігласи у підборі кадрів. А Україна показує всьому світу, що все простіше. Є єдина мова для всіх — то мова кохання. І нею буде говорити українське посольство… https://wz.lviv.ua/blogs/480679-shcho-m ... -nizh-seks