andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
В целом люди с людьми довольно быстро помирятся, но до первого упоминания мышебрата о политике, особой роли россии, неблагодарности украинцев и т.п. и т .д. За это буду бить по морде ещё не одно поколение.
andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
В целом люди с людьми довольно быстро помирятся, но до первого упоминания мышебрата о политике, особой роли россии, неблагодарности украинцев и т.п. и т .д. За это буду бить по морде ещё не одно поколение.
Асвабадітєлі та асвабаждєніє -- ці слова мабуть десятиліттями тепер будуть сильніше червоної ганчірки.
andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?
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Із тих проросійськи настроєних ( в Україні і не тільки), кого знаю особисто, ніхто за 10 місяців війни, своєї позиції НЕ ЗМІНИВ. Максимум - " виноваты и те и другие". P S Hіхто із упомянутих НЕ БУВ ПІД ОБСТРІЛАМИ.
juristkostya написав:Вполне очевидно, что министр никак не мог "предложить и обосновать" человека без адекватного стажа в структуре МИДа. Это чисто политический волюнтаризм. Иногда выходит удачно, но это очень иногда.
Скорее, без опыта, какой-то аналогичной деятельности, не обязательно в структуре МИДа.
Що може впливати більше, ніж секс? Сергій Фурса Що краще за все продається, ніж секс? В Болгарії тепер буде новий український посол. І це буде сексологиня. Відразу почуто багато зради. Але ж це геніальна ідея. Ми же хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається, ніж секс? Отож, бо і воно. От пройде пів року і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм буде соромно. Але вони будуть ходити до українського посольства і їх ніхто на цьому не спіймає. Ніхто не скаже, що в них сексуальні проблеми. І вони будуть йти і йти. Навіть російські шпигуни і агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства. Потім потягнуться брюссельські бюрократи, яких прямо там, на дивані, будуть вербувати в агентів впливу України. Пройде час, і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу. Які зараз перебувають в ілюзії, що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації в росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії і праву. Вчити мови. Аматори. Невігласи у підборі кадрів. А Україна показує всьому світу, що все простіше. Є єдина мова для всіх — то мова кохання. І нею буде говорити українське посольство… https://wz.lviv.ua/blogs/480679-shcho-m ... -nizh-seks
ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.
Цікаво що це за "народи"? Поляки і чехи - ці точно вважать більшовиків гіршими.
Интересно, откуда такое заключение?
Всі інші "європейські народи" під радянською окупацією не були, тому що вони можуть "подтвердить". Умовні французи поняття не мають що таке радянська окупація, як вони можуть бути об'єктивними?
Вообще-то, речь там шла не об оккупации, а об общей оценке нацистской Германии и Советского Союза. "Умовні англійці" вообще не были под оккупацией. Ни немецкой, ни советской. Американцы не были даже под бомбёжками. Можно считать, у них будет независимая оценка. Спросите у них.