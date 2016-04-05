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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3132313331343135
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:56

  andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?

В целом люди с людьми довольно быстро помирятся, но до первого упоминания мышебрата о политике, особой роли россии, неблагодарности украинцев и т.п. и т .д. За это буду бить по морде ещё не одно поколение.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:12

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?

В целом люди с людьми довольно быстро помирятся, но до первого упоминания мышебрата о политике, особой роли россии, неблагодарности украинцев и т.п. и т .д. За это буду бить по морде ещё не одно поколение.

Асвабадітєлі та асвабаждєніє -- ці слова мабуть десятиліттями тепер будуть сильніше червоної ганчірки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:37

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?

.

Із тих проросійськи настроєних ( в Україні і не тільки), кого знаю особисто, ніхто за 10 місяців війни, своєї позиції НЕ ЗМІНИВ. Максимум - " виноваты и те и другие".
P S Hіхто із упомянутих НЕ БУВ ПІД ОБСТРІЛАМИ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:49

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:Вполне очевидно, что министр никак не мог "предложить и обосновать" человека без адекватного стажа в структуре МИДа. Это чисто политический волюнтаризм. Иногда выходит удачно, но это очень иногда.

Скорее, без опыта, какой-то аналогичной деятельности, не обязательно в структуре МИДа.

Це геніально:
У МЗС України заступилися за посла-сексолога в Болгарії https://vesti.ua/uk/strana-uk/v-mid-ukr ... v-bolgarii

Що може впливати більше, ніж секс?
Сергій Фурса
Що краще за все продається, ніж секс?
В Болгарії тепер буде новий український посол. І це буде сексологиня.
Відразу почуто багато зради. Але ж це геніальна ідея.
Ми же хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається, ніж секс? Отож, бо і воно.
От пройде пів року і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм буде соромно. Але вони будуть ходити до українського посольства і їх ніхто на цьому не спіймає. Ніхто не скаже, що в них сексуальні проблеми. І вони будуть йти і йти. Навіть російські шпигуни і агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства. Потім потягнуться брюссельські бюрократи, яких прямо там, на дивані, будуть вербувати в агентів впливу України. Пройде час, і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу. Які зараз перебувають в ілюзії, що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації в росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії і праву. Вчити мови. Аматори. Невігласи у підборі кадрів. А Україна показує всьому світу, що все простіше. Є єдина мова для всіх — то мова кохання. І нею буде говорити українське посольство… https://wz.lviv.ua/blogs/480679-shcho-m ... -nizh-seks
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00

вот єто поворот

В Україні арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова, вартістю майже 2 млрд грн.

Як йдеться у повідомленні СБУ, у результаті слідчо-оперативних дій встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

"Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

нашли :mrgreen: 10 месяцев они знали , а потом вдруг нашли
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:04

  Hotab написав:
  Faceless написав:Що другу світову Німеччина й срср розв'язали, як союзники? З договором поділу Європи?

"Ви нєблагадарни, что вам расія падаріла Львоф і другіє гарада западнай Украіни. Ані до сіх пор билі би под Польшей" ЛАД

Вы уверены, что было бы иначе?
Вы уже "поставили диагноз"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:23

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.

Цікаво що це за "народи"?
Поляки і чехи - ці точно вважать більшовиків гіршими.

Интересно, откуда такое заключение?

Всі інші "європейські народи" під радянською окупацією не були, тому що вони можуть "подтвердить". Умовні французи поняття не мають що таке радянська окупація, як вони можуть бути об'єктивними?

Вообще-то, речь там шла не об оккупации, а об общей оценке нацистской Германии и Советского Союза. "Умовні англійці" вообще не были под оккупацией. Ни немецкой, ни советской. Американцы не были даже под бомбёжками. Можно считать, у них будет независимая оценка. Спросите у них.
ЛАД
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