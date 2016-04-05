Вы уверены, что было бы иначе?
Вы уже "поставили диагноз"?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:04
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:23
Интересно, откуда такое заключение?
Вообще-то, речь там шла не об оккупации, а об общей оценке нацистской Германии и Советского Союза. "Умовні англійці" вообще не были под оккупацией. Ни немецкой, ни советской. Американцы не были даже под бомбёжками. Можно считать, у них будет независимая оценка. Спросите у них.
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:43
кто же вам признается что праздновал победу над одним режимом пожимая руку другому не менее кровавому режиму а даже более кровавому.
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:45
переубеждать вату дело бесполезное, и невозможное(из личного опыта), это как ковыряться палкой в говне...
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:50
я уже давно заметил что хвалят совок те по ком не проехался каток.
но проблема в том что замученные и расстрелянные не могут встать из могил что бы сказать что они думают.
потому мы только и слышим ах какой совок был чудесный ах как в нем хорошо жилось.
но если бы встали из могил жертвы совка - то мы бы услышали совсем другое.
и этих жертв уж никак не меньше чем от фашизма было.
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:06
Як це у них може бути "независимая оценка", якщо вони воювали з німцями? А Англію ще й активно бомбили!
Між іншим до війни(до 1939) усі продвинуті країни(Англія, Франція, США) вважали більшовиків більшим злом ніж фашистів. В деякій мірі саме тому вони через пальці дивились на "діяння Гітлера" і так багато йому дозволили "без війни".
І взагалі я вважаю що в 1945/46 мала початись ще більша війна, це війна між СРСР і Заходом. І тільки одна обставина цьому помішала - ядерна зброя США.
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А коли, по вашому, впала ця система? Сам ГУЛАГ проіснував навіть під своєю назвою до 56 року, але репресійна машина нікуди не зникла, нагадаю, Стуса довели до смерті в 1985 році.
Хто є носієм державності і джерелом влади? Хто є безпосереднім виконавцем ідей панівної верхівки, неважливо, представники яких національностей є серед неї? У випадку нацистської Німеччини - Гітлер був австрієць, але ж в зоні уваги стосовно нацизму саме Німеччина, а не Австрія
Звісно, є й манкурти, і захоплені й знищені як народи (бо втратили і власну мову, і власну культуру) народності колишньої російської імперії, тому серед посіпак рашизму є й всілякі "буряти"
Закон Годвіна. Ви тут мене не здивували.
Тут ми маємо справу з цілим народом - носієм людиноненависницьких ідей, що за іронією долі одночасно називає себе "переможцем нацизму". Народом, що всю свою історію, від самого заснування московського ханства, є прикладом віроломства, підлості, крадіжок на міждержавному рівні, фальсифікації власної історії і стидання справжнього свого походження, комплексу неповноцінності що й вилилося в нічим необґрунтовану манію величі, яка, як виявилося, не є такою навіть у військовому плані. Що не дав світу практично нічого корисного за його історію, але був серед тих, хто розпалив найстрашнішу війну в новітній історії (я про Другу Світову) і фактично єдиним агресором на кордоні Європи, що розпалює війни і фінансує терористичні організації останні пару десятків років.
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