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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3132313331343135
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:04

  Hotab написав:
  Faceless написав:Що другу світову Німеччина й срср розв'язали, як союзники? З договором поділу Європи?

"Ви нєблагадарни, что вам расія падаріла Львоф і другіє гарада западнай Украіни. Ані до сіх пор билі би под Польшей" ЛАД

Вы уверены, что было бы иначе?
Вы уже "поставили диагноз"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:23

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.

Цікаво що це за "народи"?
Поляки і чехи - ці точно вважать більшовиків гіршими.

Интересно, откуда такое заключение?

Всі інші "європейські народи" під радянською окупацією не були, тому що вони можуть "подтвердить". Умовні французи поняття не мають що таке радянська окупація, як вони можуть бути об'єктивними?

Вообще-то, речь там шла не об оккупации, а об общей оценке нацистской Германии и Советского Союза. "Умовні англійці" вообще не были под оккупацией. Ни немецкой, ни советской. Американцы не были даже под бомбёжками. Можно считать, у них будет независимая оценка. Спросите у них.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:43

  ЛАД написав:Вообще-то, речь там шла не об оккупации, а об общей оценке нацистской Германии и Советского Союза. "Умовні англійці" вообще не были под оккупацией. Ни немецкой, ни советской. Американцы не были даже под бомбёжками. Можно считать, у них будет независимая оценка. Спросите у них.


кто же вам признается что праздновал победу над одним режимом пожимая руку другому не менее кровавому режиму а даже более кровавому.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:45

  roberto dark написав:
  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Ось мені цікаво яке буде відношення Східної/Північної України до РФ після війни?

.

Із тих проросійськи настроєних ( в Україні і не тільки), кого знаю особисто, ніхто за 10 місяців війни, своєї позиції НЕ ЗМІНИВ. Максимум - " виноваты и те и другие".
P S Hіхто із упомянутих НЕ БУВ ПІД ОБСТРІЛАМИ.

переубеждать вату дело бесполезное, и невозможное(из личного опыта), это как ковыряться палкой в говне...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:50

  edvardd написав:переубеждать вату дело бесполезное, и невозможное(из личного опыта), это как ковыряться палкой в говне...


я уже давно заметил что хвалят совок те по ком не проехался каток.
но проблема в том что замученные и расстрелянные не могут встать из могил что бы сказать что они думают.
потому мы только и слышим ах какой совок был чудесный ах как в нем хорошо жилось.
но если бы встали из могил жертвы совка - то мы бы услышали совсем другое.
и этих жертв уж никак не меньше чем от фашизма было.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:06

  ЛАД написав:Вообще-то, речь там шла не об оккупации, а об общей оценке нацистской Германии и Советского Союза. "Умовні англійці" вообще не были под оккупацией. Ни немецкой, ни советской. Американцы не были даже под бомбёжками. Можно считать, у них будет независимая оценка. Спросите у них.

Як це у них може бути "независимая оценка", якщо вони воювали з німцями? А Англію ще й активно бомбили!

Між іншим до війни(до 1939) усі продвинуті країни(Англія, Франція, США) вважали більшовиків більшим злом ніж фашистів. В деякій мірі саме тому вони через пальці дивились на "діяння Гітлера" і так багато йому дозволили "без війни".

І взагалі я вважаю що в 1945/46 мала початись ще більша війна, це війна між СРСР і Заходом. І тільки одна обставина цьому помішала - ядерна зброя США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я Вас спрашивал, как Вы насчитали "десятки років після війни"

А коли, по вашому, впала ця система? Сам ГУЛАГ проіснував навіть під своєю назвою до 56 року, але репресійна машина нікуди не зникла, нагадаю, Стуса довели до смерті в 1985 році.
  ЛАД написав:Согласен. "Державна машина" с национальностью не очень связана. Но тогда зачем Вы всё время пишете о "неполноценности русских"?

Хто є носієм державності і джерелом влади? Хто є безпосереднім виконавцем ідей панівної верхівки, неважливо, представники яких національностей є серед неї? У випадку нацистської Німеччини - Гітлер був австрієць, але ж в зоні уваги стосовно нацизму саме Німеччина, а не Австрія
  ЛАД написав:Здесь уже многие писали о том, что многие украинцы, проживающие в РФ, тоже стали "русскими" и точно так же придерживаются идеологии "русского мира".

Звісно, є й манкурти, і захоплені й знищені як народи (бо втратили і власну мову, і власну культуру) народності колишньої російської імперії, тому серед посіпак рашизму є й всілякі "буряти"
  ЛАД написав:Так, может, "національність окремих персон не настільки важлива" и не стоит говорить о "генетической неполноценности"?
Такие слова - чистый и незамутнённый нацизм. Как бы Вы от него не открещивались.

Закон Годвіна. Ви тут мене не здивували.
Тут ми маємо справу з цілим народом - носієм людиноненависницьких ідей, що за іронією долі одночасно називає себе "переможцем нацизму". Народом, що всю свою історію, від самого заснування московського ханства, є прикладом віроломства, підлості, крадіжок на міждержавному рівні, фальсифікації власної історії і стидання справжнього свого походження, комплексу неповноцінності що й вилилося в нічим необґрунтовану манію величі, яка, як виявилося, не є такою навіть у військовому плані. Що не дав світу практично нічого корисного за його історію, але був серед тих, хто розпалив найстрашнішу війну в новітній історії (я про Другу Світову) і фактично єдиним агресором на кордоні Європи, що розпалює війни і фінансує терористичні організації останні пару десятків років.
Faceless
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