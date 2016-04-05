Додано: Вів 27 гру, 2022 17:29

mephala написав: кто же вам признается что праздновал победу над одним режимом пожимая руку другому не менее кровавому режиму а даже более кровавому. кто же вам признается что праздновал победу над одним режимом пожимая руку другому не менее кровавому режиму а даже более кровавому.

В Великобритании рассекречен документ из Национального архива, согласно которому это государство планировало после капитуляции Германии вести боевые действия против Красной армии.



Как пишет The Telegraph, в начале мая 1945 года премьер-министр Уинстон Черчилль отдал приказ своему военному штабу разработать операцию "Немыслимое".



Операция "Немыслимое" предполагала начало боевых действий 1 июля 1945 года. Согласно плану, Британия должна была провести наступление на Красную армию в Берлине и за его пределами, отбросив ее к реке Одеру.



Утверждается, что были составлены схемы возможного наступления. К операции планировали привлечь американских, британских, польских и канадских военных в количестве более восьми тысяч человек.



Генерал Джеффри Томпсон, который должен был стать командующим этой операции, предлагал привлечь к боевым действиям перевооруженные силы вермахта, поскольку численность Красной армии превосходила силы союзников.



Со временем другие участники разработки операции высказались против нее. Так, главный военный советник Черчилля Гастингс Исмей назвал данный план "абсолютно невозможным", указав, что нападение на Красную армию после окончания войны стало бы "катастрофой" для морального духа британцев.



В итоге план операции "Немыслимое" был отвергнут 8 июня 1945 года.

Оценка Черчиллем политической ситуации и задач западных союзников



Впоследствии в своих мемуарах Черчилль следующим образом сформулировал свой взгляд на сложившуюся весной 1945 года ситуацию: «Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству». Из этого, по оценке Черчилля, проистекали следующие практические выводы для западной стратегии и политики:

во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира;

во-вторых, немедленно создать новый фронт против её стремительного продвижения;

в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток;

в-четвёртых, главная и подлинная цель англо-американских армий — Берлин;

в-пятых, освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу имеет важнейшее значение;

в-шестых, Вена, по существу вся Австрия, должна управляться западными державами, по крайней мере на равной основе с русскими Советами;

в-седьмых, необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в отношении Италии…[9]

Наиболее болезненным в отношениях между западными союзниками и СССР был польский вопрос. Англо-американцы пытались не допустить утверждения в Польше созданного Сталиным коммунистического правительства, отстаивая легитимность базировавшегося в Лондоне Правительства Польши в изгнании, которое продолжало традицию довоенной польской государственности и имело широкую поддержку и разветвлённые структуры в самой Польше (остававшиеся в подполье как при Третьем рейхе, так и после окончания Второй мировой войны). В самой Польше шла вооружённая борьба между сторонниками коммунистического («люблинского») правительства, поддерживаемыми советской военной администрацией, и сторонниками эмигрантского «лондонского» правительства, которых возглавлял комендант Армии Крайовой генерал Леопольд Окулицкий.



В феврале на Ялтинской конференции между державами был достигнут компромисс, предполагавший «реорганизацию» существующего коммунистического правительства «на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Предполагалось, что в результате будет создано Польское Временное правительство национального единства, которое англо-американцы обещали признать и которое должно в скорейшие сроки провести свободные выборы. Подробности «реорганизации» и консультации с поляками были предоставлены особой комиссии (в составе главы НКИД В. М. Молотова, английского и американского послов в Москве)[10]. Тем не менее вскоре выяснилось, что, если англо-американцы понимают «реорганизацию» как создание фактически нового правительства из объединения «лондонских» и «люблинских» поляков, то Сталин видит в ней лишь декоративное разбавление прежнего правительства несколькими некоммунистическими деятелями. Он категорически выступал против того, что англо-американцы, вопреки достигнутым на Ялтинской Конференции договорённостям по Польше «ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным правительством Польши», и предлагал сформировать правительство по югославскому образцу (4 коммуниста на 1 некоммуниста), причём некоммунистические члены правительства должны отличаться лояльностью к СССР[11].



Черчилль был крайне встревожен этими тенденциями, как и доходившими до него сведениями о репрессиях против противников коммунистического правительства: он видел в этом признак стремления Сталина установить в Польше прочную коммунистическую диктатуру[12].



Уже 13 марта Черчилль в письме Рузвельту констатировал: «мы оказались перед лицом величайшего провала и полного срыва решений, принятых в Ялте, <…> мы, англичане, не располагаем достаточными силами, чтобы двигать это дело дальше, поскольку мы исчерпали свои возможности»[12].



Политические трения по польскому вопросу обострились в апреле, когда после смерти Рузвельта новый президент США Трумэн занял крайне жёсткую позицию по этой проблеме[13]

зачем искать кошку в черной комнате(с)Американцы прогматики, после пакта Мотолова-Риббентропав мире возникла ситуация когда объединившись два фашистких(социалистических)режима могут стать не победимыми для остального миранападение одного из них на другого было просто подаркомуверен на 100% если бы план Сталина сработал(ЛЕДОКОЛ), а Гитлер выразил неуверенность в надежде что как-нибудь обойдется, то США стали бы на сторону Гитлера, победив совместно ссср, а второй задачей было бы смена режима в Германиипс сноваскопипастил пол википедиия это читал много раз и не только из вики (просто лень клацать когда можно оскопить(как сказал Костя)