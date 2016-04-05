mephala написав:кто же вам признается что праздновал победу над одним режимом пожимая руку другому не менее кровавому режиму а даже более кровавому.
зачем искать кошку в черной комнате(с) Американцы прогматики, после пакта Мотолова-Риббентропа в мире возникла ситуация когда объединившись два фашистких(социалистических) режима могут стать не победимыми для остального мира нападение одного из них на другого было просто подарком уверен на 100% если бы план Сталина сработал(ЛЕДОКОЛ), а Гитлер выразил неуверенность в надежде что как-нибудь обойдется, то США стали бы на сторону Гитлера, победив совместно ссср, а второй задачей было бы смена режима в Германии
В Великобритании рассекречен документ из Национального архива, согласно которому это государство планировало после капитуляции Германии вести боевые действия против Красной армии.
Как пишет The Telegraph, в начале мая 1945 года премьер-министр Уинстон Черчилль отдал приказ своему военному штабу разработать операцию "Немыслимое".
Операция "Немыслимое" предполагала начало боевых действий 1 июля 1945 года. Согласно плану, Британия должна была провести наступление на Красную армию в Берлине и за его пределами, отбросив ее к реке Одеру.
Утверждается, что были составлены схемы возможного наступления. К операции планировали привлечь американских, британских, польских и канадских военных в количестве более восьми тысяч человек.
Генерал Джеффри Томпсон, который должен был стать командующим этой операции, предлагал привлечь к боевым действиям перевооруженные силы вермахта, поскольку численность Красной армии превосходила силы союзников.
Со временем другие участники разработки операции высказались против нее. Так, главный военный советник Черчилля Гастингс Исмей назвал данный план "абсолютно невозможным", указав, что нападение на Красную армию после окончания войны стало бы "катастрофой" для морального духа британцев.
В итоге план операции "Немыслимое" был отвергнут 8 июня 1945 года.
Оценка Черчиллем политической ситуации и задач западных союзников
Впоследствии в своих мемуарах Черчилль следующим образом сформулировал свой взгляд на сложившуюся весной 1945 года ситуацию: «Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству». Из этого, по оценке Черчилля, проистекали следующие практические выводы для западной стратегии и политики: во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира; во-вторых, немедленно создать новый фронт против её стремительного продвижения; в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток; в-четвёртых, главная и подлинная цель англо-американских армий — Берлин; в-пятых, освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу имеет важнейшее значение; в-шестых, Вена, по существу вся Австрия, должна управляться западными державами, по крайней мере на равной основе с русскими Советами; в-седьмых, необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в отношении Италии…[9]
Наиболее болезненным в отношениях между западными союзниками и СССР был польский вопрос. Англо-американцы пытались не допустить утверждения в Польше созданного Сталиным коммунистического правительства, отстаивая легитимность базировавшегося в Лондоне Правительства Польши в изгнании, которое продолжало традицию довоенной польской государственности и имело широкую поддержку и разветвлённые структуры в самой Польше (остававшиеся в подполье как при Третьем рейхе, так и после окончания Второй мировой войны). В самой Польше шла вооружённая борьба между сторонниками коммунистического («люблинского») правительства, поддерживаемыми советской военной администрацией, и сторонниками эмигрантского «лондонского» правительства, которых возглавлял комендант Армии Крайовой генерал Леопольд Окулицкий.
В феврале на Ялтинской конференции между державами был достигнут компромисс, предполагавший «реорганизацию» существующего коммунистического правительства «на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Предполагалось, что в результате будет создано Польское Временное правительство национального единства, которое англо-американцы обещали признать и которое должно в скорейшие сроки провести свободные выборы. Подробности «реорганизации» и консультации с поляками были предоставлены особой комиссии (в составе главы НКИД В. М. Молотова, английского и американского послов в Москве)[10]. Тем не менее вскоре выяснилось, что, если англо-американцы понимают «реорганизацию» как создание фактически нового правительства из объединения «лондонских» и «люблинских» поляков, то Сталин видит в ней лишь декоративное разбавление прежнего правительства несколькими некоммунистическими деятелями. Он категорически выступал против того, что англо-американцы, вопреки достигнутым на Ялтинской Конференции договорённостям по Польше «ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным правительством Польши», и предлагал сформировать правительство по югославскому образцу (4 коммуниста на 1 некоммуниста), причём некоммунистические члены правительства должны отличаться лояльностью к СССР[11].
Черчилль был крайне встревожен этими тенденциями, как и доходившими до него сведениями о репрессиях против противников коммунистического правительства: он видел в этом признак стремления Сталина установить в Польше прочную коммунистическую диктатуру[12].
Уже 13 марта Черчилль в письме Рузвельту констатировал: «мы оказались перед лицом величайшего провала и полного срыва решений, принятых в Ялте, <…> мы, англичане, не располагаем достаточными силами, чтобы двигать это дело дальше, поскольку мы исчерпали свои возможности»[12].
Политические трения по польскому вопросу обострились в апреле, когда после смерти Рузвельта новый президент США Трумэн занял крайне жёсткую позицию по этой проблеме[13]
andrijk777 написав:І взагалі я вважаю що в 1945/46 мала початись ще більша війна, це війна між СРСР і Заходом. І тільки одна обставина цьому помішала - ядерна зброя США.
Вводные условия плана В такой ситуации Черчилль даёт Объединённому штабу планирования Военного кабинета задание представить свои соображения относительно возможной военной кампании против СССР, получившей кодовое название «операция Немыслимое».
Вводные данные (условия, из которых должны исходить планировщики) были заданы следующие: Акция получает полную поддержку общественного мнения Британии и США, и моральный настрой англо-американских войск высок; Великобритания и США имеют полную поддержку со стороны польских войск и могут рассчитывать на использование немецкой рабочей силы и сохранившегося германского промышленного потенциала; На армии остальных западных держав полагаться нельзя; СССР вступает в альянс с Японией; Дата объявления военных действий — 1 июля 1945 года[21].
План сухопутной кампании предполагал нанесение двух главных ударов в Северо-Восточной Европе в направлении Польши. Наилучшей зоной для наступления рассматривалась территория к северу от линии Цвиккау — Хемниц — Дрезден — Гёрлиц. При этом предполагалось, что остальная часть фронта будет удерживать оборону. Удары предполагались: северный, по оси Штеттин — Шнейдемюль — Быдгощ; и южный, по оси Лейпциг — Коттбус — Познань и Бреслау. Основные танковые сражения, как предполагалось, развернутся восточнее линии Одер — Нейсе, и от их исхода будет зависеть исход кампании.
Планировщики отмечают, что в наступательных операциях удастся задействовать лишь 47 англо-американских дивизий, включая 14 бронетанковых. По их оценкам, им будут противостоять силы, эквивалентные 170 дивизиям союзников, из которых З0 дивизий — бронетанковые.
Также рассматривалась возможность формирования для участия в операции 10−12 немецких дивизий, которые, впрочем, ещё не могут быть готовы к моменту начала военных действий.[23] Предполагалось выступление против СССР большинства населения Польши и даже армии Берлинга.
План был направлен Черчиллем на рассмотрение высшего штабного органа Британии — Объединённого комитета начальников штабов. 8 июня было составлено заключение последнего. Отмечалось, что в Европе англо-американцы обладают 103 дивизиями против советских сил, эквивалентных 264 союзническим дивизиям, а также 8798 самолётами против советских 11742 (впрочем, при двойном превосходстве англо-американцев в стратегической авиации). Безусловным превосходством англо-американцы обладают только на море. В результате английское командование пришло к следующим неутешительным для Черчилля выводам[21]: начиная войну с русскими, необходимо быть готовым к длительной и дорогостоящей тотальной войне, численный перевес русских на суше делает крайне сомнительной возможность достижения ограниченного и быстрого (военного) успеха. Поэтому мы считаем, что, если начнется война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей и мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может непомерно возрасти, если возрастет усталость и безразличие американцев и их оттянет на свою сторону магнит войны на Тихом океане.
теперь вы понимаете, что в 1945г имея армию с боевым опытом ни США ни Британцы не решились воевать, то в 2022г -тем более причина была не ядерном оружии, а в общественном мнении (населению почти 3 года преподносили Красную Армию как армию героически противостоящую Мировому Злу (Гитлеру) и тут бац...новая война и понеслось?
ЗСУ зіткнулися з труднощами при ремонті трофейної російської техніки через проблеми з пошуком запчастин. Багато захоплених машин стоять в ангарах через неможливість їх відремонтувати. Про це пише у своїй статті The Washington Post.
Журналісти видання поспілкувалися з персоналом українських ремонтних підрозділів, які розповіли про труднощі з російською технікою.
Як приклад наводиться трофейна БМП-3 – одна з найсучасніших бойових машин на озброєнні російської армії. До рук ЗСУ потрапило небагато таких машин, але знайти для них запчастини ніде – тільки зняти з іншої машини, наприклад, підбитої.
Якщо спиратися на дані українського Генштабу, окупанти втратили в Україні всі бойові танки, які були в строю до повномасштабного вторгнення 24 лютого. В окупантів також великі проблеми з ремонтом пошкодженої техніки.
В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак
Вплив голови ОПУ Андрія Єрмака неможливо порівняти з жодним його попередником, йдеться в матеріалі. Ні Дмитро Табачник за часів Кучми, ні Віктор Балога за часів Ющенка, ні Сергій Льовочкін за часів Януковича – і близько не могли впливати на той масштаб проблем, якими нині займається Єрмак.
Якщо спиратися на дані українського Генштабу, окупанти втратили в Україні всі бойові танки, які були в строю до повномасштабного вторгнення 24 лютого
Це не зовсім коректне формулювання.
Навіть якщо цифра , яку ми бачимо щоранку, відповідає дійсності (уяви не маю, чи так це), то потрібно розуміти, що чимало з підбитих повертається в стрій через кілька днів. Це пошкодження гусениць, катків, оббите навісне від осколкового впливу арти. Танк непрацездатний на деякий час лише. Крім того в статистиці ГШ вже повно Т62 , яких не було в строю станом на 24.02.22
Тобто ще є чимало Т72Б3 , які були під час вторгнення і є зараз.
Найцікавіше подивитись дані onix, там все підтверджено документально. Але і там цифри втрат рашистів вражають.