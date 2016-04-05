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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3135313631373138>
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:35

Ховайтесь, бджоли;)

Характеристики українського дрона "Сокіл-300".
апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько 2 млн дол.
Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.
Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця 8)
https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video

Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:46

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:16

🦾США передали Україні дві додаткові батареї ЗРК NASAMS (від 18 до 24 пускових) та ракети до них.

Крім того, Італія розглядає надання Україні систем ППО. Про це повідомила прем'єр-міністр Мелоні під час розмови із Зеленським.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:35

  Faceless написав:
fler написав:
  jump написав:В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак ..
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382547/

Це наш наступний Президент.
Це натяк, що таки звідси треба тікати?

Це в педерації на заклик
Треба валити
питають - куди
В Україні питають - кого?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Щось мені підказує

тільки вогнем і мечем.
випалити атомним грибом пару дирявих АК і все.
пуйло і не рипнеться, умиє руки і на спокій.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:01

  fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300".
апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько 2 млн дол.
Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.
Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця 8)
https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video

Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють :wink:
Як що Ви маєте на увазі Енгельс, то це не ці.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:10

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
fler написав:Це наш наступний Президент.
Це натяк, що таки звідси треба тікати?

Це в педерації на заклик
Треба валити
питають - куди
В Україні питають - кого?

Это зацепило многих.


дабы не было тупого словоблудия, напомню: Кроме Голштинской системы в ЗСУ, с 15го года.
Имеем чисто .... "Закон" о пьянстве, наркомании, в ЗСУ, хотя это по определению было запрещено.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:14

  otg написав:
  fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300".
апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько 2 млн дол.
Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.
Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця 8)
https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video

Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють :wink:
Як що Ви маєте на увазі Енгельс, то це не ці.

Выглядит инфа так же серьезно, как рашистская герань.
Только о десятках как-то несерьёзно.
Сотни, а лучше тысячи - будут выглядеть внушительнее.
Какая разница, сколько нарисовать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:15

  Faceless написав:
fler написав:
  jump написав:В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак ..
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382547/

Це наш наступний Президент.


Це натяк, що таки звідси треба тікати?

:roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если ещё существует такая возможность и перспектива(там куда тикать).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 27 гру, 2022 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:19

  antey1969 написав:Выглядит инфа так же серьезно, как рашистская герань.
Только о десятках как-то несерьёзно.
Сотни, а лучше тысячи - будут выглядеть внушительнее.
Какая разница, сколько нарисовать.
Возможно что то подобное создается, но это все дело будущего. Сегодня есть то что есть. Его модернизируют и направляют туда куда надо. Правда и с этим не все так просто. На модернизацию нужно время, которого у нас нет. И аппаратов сотни, а здесь пока штуки.
otg
 
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