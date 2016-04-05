Характеристики українського дрона "Сокіл-300". апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Корисне навантаження: до 300 кг; Максимальна швидкість: 580 км/год; Тривалість польоту: до 26 год; Максимальна висота: 12 км; Вартість: близько 2 млн дол. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км. Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video
Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють
fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300". апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Корисне навантаження: до 300 кг; Максимальна швидкість: 580 км/год; Тривалість польоту: до 26 год; Максимальна висота: 12 км; Вартість: близько 2 млн дол. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км. Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video
Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють
fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300". апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Корисне навантаження: до 300 кг; Максимальна швидкість: 580 км/год; Тривалість польоту: до 26 год; Максимальна висота: 12 км; Вартість: близько 2 млн дол. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км. Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video
Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють
Як що Ви маєте на увазі Енгельс, то це не ці.
Выглядит инфа так же серьезно, как рашистская герань. Только о десятках как-то несерьёзно. Сотни, а лучше тысячи - будут выглядеть внушительнее. Какая разница, сколько нарисовать.
antey1969 написав:Выглядит инфа так же серьезно, как рашистская герань. Только о десятках как-то несерьёзно. Сотни, а лучше тысячи - будут выглядеть внушительнее. Какая разница, сколько нарисовать.
Возможно что то подобное создается, но это все дело будущего. Сегодня есть то что есть. Его модернизируют и направляют туда куда надо. Правда и с этим не все так просто. На модернизацию нужно время, которого у нас нет. И аппаратов сотни, а здесь пока штуки.