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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3135313631373138
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:28

  fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300".
апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько 2 млн дол.
Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.
Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця 8)
https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video

Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють :wink:

Т/Х...
Скажу, так, заявленные Т/Х - у нас не возможно комплектовать весь заявленный комплекс самостоятельно - как минимум 4-5 стран в кооперации(из них не менее 3х из семёрки).
В то же время, только по двигателю, выдающему max возможности для винтомоторной машины ... цена явно занижена в публикации.
Хотя цена указана машины(БПЛА), а не комплекса что может иметь реальность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 гру, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:28

  otg написав:
  antey1969 написав:Выглядит инфа так же серьезно, как рашистская герань.
Только о десятках как-то несерьёзно.
Сотни, а лучше тысячи - будут выглядеть внушительнее.
Какая разница, сколько нарисовать.
Возможно что то подобное создается, но это все дело будущего. Сегодня есть то что есть. Его модернизируют и направляют туда куда надо. Правда и с этим не все так просто. На модернизацию нужно время, которого у нас нет. И аппаратов сотни, а здесь пока штуки.

Так и я о том же.
По сути у нас нет ни конструкторской, ни материально-технической базы, ни производственной базы для их разработки и выпуска. Мы лишь можем на технику подобного уровня приклепать куда нужно свой шильдик. И не более того. И зачем тогда эти инфовбросы?
Разве что как деза)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:37

  antey1969 написав:Так и я о том же.
По сути у нас нет ни конструкторской, ни материально-технической базы, ни производственной базы для их разработки и выпуска. Мы лишь можем на технику подобного уровня приклепать куда нужно свой шильдик. И не более того. И зачем тогда эти инфовбросы?
Разве что как деза)))
Ну Енгельс пальнули своим. :) Конечно доработанным в кооперации с западными партнерами.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:37

  antey1969 написав:По сути у нас нет ни конструкторской, ни материально-технической базы, ни производственной базы для их разработки и выпуска. Мы лишь можем на технику подобного уровня приклепать куда нужно свой шильдик

Та действительно

На shahed налепили шильдик герань
Или на JAC налепили шильдик москвич

Ты не путай свою мокшань с Украиной
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:38

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я Вас спрашивал, как Вы насчитали "десятки років після війни"

А коли, по вашому, впала ця система? Сам ГУЛАГ проіснував навіть під своєю назвою до 56 року, але репресійна машина нікуди не зникла, нагадаю, Стуса довели до смерті в 1985 році.
  ЛАД написав:Согласен. "Державна машина" с национальностью не очень связана. Но тогда зачем Вы всё время пишете о "неполноценности русских"?

Хто є носієм державності і джерелом влади? Хто є безпосереднім виконавцем ідей панівної верхівки, неважливо, представники яких національностей є серед неї? У випадку нацистської Німеччини - Гітлер був австрієць, але ж в зоні уваги стосовно нацизму саме Німеччина, а не Австрія
  ЛАД написав:Здесь уже многие писали о том, что многие украинцы, проживающие в РФ, тоже стали "русскими" и точно так же придерживаются идеологии "русского мира".

Звісно, є й манкурти, і захоплені й знищені як народи (бо втратили і власну мову, і власну культуру) народності колишньої російської імперії, тому серед посіпак рашизму є й всілякі "буряти"
  ЛАД написав:Так, может, "національність окремих персон не настільки важлива" и не стоит говорить о "генетической неполноценности"?
Такие слова - чистый и незамутнённый нацизм. Как бы Вы от него не открещивались.

Закон Годвіна. Ви тут мене не здивували.
Тут ми маємо справу з цілим народом - носієм людиноненависницьких ідей, що за іронією долі одночасно називає себе "переможцем нацизму". Народом, що всю свою історію, від самого заснування московського ханства, є прикладом віроломства, підлості, крадіжок на міждержавному рівні, фальсифікації власної історії і стидання справжнього свого походження, комплексу неповноцінності що й вилилося в нічим необґрунтовану манію величі, яка, як виявилося, не є такою навіть у військовому плані. Що не дав світу практично нічого корисного за його історію, але був серед тих, хто розпалив найстрашнішу війну в новітній історії (я про Другу Світову) і фактично єдиним агресором на кордоні Європи, що розпалює війни і фінансує терористичні організації останні пару десятків років.

Всё же мне более понравилась трактовка Данилова: https://www.facebook.com/danilov.oleksi ... A7y3MoHQbl
Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити.
Пишемо і зразу документуємо для історії: «рускій», «росіянин», «росія» – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.
Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективної відповідальності за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».

- "КазлАмордые орки породы свинособак", что называют себя "Гусскими".
А русскими себя называют забывшие своих предков - покопайтесь, в их родословной ну нет такой нации "русский" - есть сотни обезличенных малых и больших народностей, а орды, что лезут по Украине, имеют разве, что клички "гусские". Те, "кто вдыхает им" эту мерзость - ... ну нет там по определению именно националистов, а есть "имперцы".
- это как правило те, у кого "Геббельсовщина" и навязанный режим стёр свою национальную идентичность.

- И наоборот отождествлять это именно с "русскими", даже в наших условиях "политически некорректно", хотя и правильно(для тех, кто в состоянии отделять мух от котлет, но таких единицы).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:53

  vitaliian написав:
Уточнення по аэродрому Энгельс:
повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка розхреначена.

- алло, это российское ПВО?
- да, слушаю.
- у вас два пропущенных.
https://t.me/volodymyrzolkin/6149


Маловероятно. У меня другая версия.
В сети популярное видео со двора дома по ул.М.Василевского, 67 в 2ч.35 мин; направление вспышки и расстояние до места взрыва (по времени между вспышкой и звуком взрыва) показывают на хранилище боекомплекта и ангаров с крылатыми ракетами. Расположены на 3 км дальше стоянки самолетов.
В 2 часа ночи ТЭЧ КР вполне могла готовить ракеты к пуску и выкатило их из ангара. Удар был по ним. Если повредили часть ракет, то за новыми нужно лететь в Украинку на такую же базу Ту-95 на дальнем востоке

Все имхо
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