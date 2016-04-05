fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300". апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Корисне навантаження: до 300 кг; Максимальна швидкість: 580 км/год; Тривалість польоту: до 26 год; Максимальна висота: 12 км; Вартість: близько 2 млн дол. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км. Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video
Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють
Т/Х... Скажу, так, заявленные Т/Х - у нас не возможно комплектовать весь заявленный комплекс самостоятельно - как минимум 4-5 стран в кооперации(из них не менее 3х из семёрки). В то же время, только по двигателю, выдающему max возможности для винтомоторной машины ... цена явно занижена в публикации. Хотя цена указана машины(БПЛА), а не комплекса что может иметь реальность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 гру, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Выглядит инфа так же серьезно, как рашистская герань. Только о десятках как-то несерьёзно. Сотни, а лучше тысячи - будут выглядеть внушительнее. Какая разница, сколько нарисовать.
Возможно что то подобное создается, но это все дело будущего. Сегодня есть то что есть. Его модернизируют и направляют туда куда надо. Правда и с этим не все так просто. На модернизацию нужно время, которого у нас нет. И аппаратов сотни, а здесь пока штуки.
Так и я о том же. По сути у нас нет ни конструкторской, ни материально-технической базы, ни производственной базы для их разработки и выпуска. Мы лишь можем на технику подобного уровня приклепать куда нужно свой шильдик. И не более того. И зачем тогда эти инфовбросы? Разве что как деза)))
antey1969 написав:Так и я о том же. По сути у нас нет ни конструкторской, ни материально-технической базы, ни производственной базы для их разработки и выпуска. Мы лишь можем на технику подобного уровня приклепать куда нужно свой шильдик. И не более того. И зачем тогда эти инфовбросы? Разве что как деза)))
Ну Енгельс пальнули своим. Конечно доработанным в кооперации с западными партнерами.
antey1969 написав:По сути у нас нет ни конструкторской, ни материально-технической базы, ни производственной базы для их разработки и выпуска. Мы лишь можем на технику подобного уровня приклепать куда нужно свой шильдик
Та действительно
На shahed налепили шильдик герань Или на JAC налепили шильдик москвич
ЛАД написав:Я Вас спрашивал, как Вы насчитали "десятки років після війни"
А коли, по вашому, впала ця система? Сам ГУЛАГ проіснував навіть під своєю назвою до 56 року, але репресійна машина нікуди не зникла, нагадаю, Стуса довели до смерті в 1985 році.
ЛАД написав:Согласен. "Державна машина" с национальностью не очень связана. Но тогда зачем Вы всё время пишете о "неполноценности русских"?
Хто є носієм державності і джерелом влади? Хто є безпосереднім виконавцем ідей панівної верхівки, неважливо, представники яких національностей є серед неї? У випадку нацистської Німеччини - Гітлер був австрієць, але ж в зоні уваги стосовно нацизму саме Німеччина, а не Австрія
ЛАД написав:Здесь уже многие писали о том, что многие украинцы, проживающие в РФ, тоже стали "русскими" и точно так же придерживаются идеологии "русского мира".
Звісно, є й манкурти, і захоплені й знищені як народи (бо втратили і власну мову, і власну культуру) народності колишньої російської імперії, тому серед посіпак рашизму є й всілякі "буряти"
ЛАД написав:Так, может, "національність окремих персон не настільки важлива" и не стоит говорить о "генетической неполноценности"? Такие слова - чистый и незамутнённый нацизм. Как бы Вы от него не открещивались.
Закон Годвіна. Ви тут мене не здивували. Тут ми маємо справу з цілим народом - носієм людиноненависницьких ідей, що за іронією долі одночасно називає себе "переможцем нацизму". Народом, що всю свою історію, від самого заснування московського ханства, є прикладом віроломства, підлості, крадіжок на міждержавному рівні, фальсифікації власної історії і стидання справжнього свого походження, комплексу неповноцінності що й вилилося в нічим необґрунтовану манію величі, яка, як виявилося, не є такою навіть у військовому плані. Що не дав світу практично нічого корисного за його історію, але був серед тих, хто розпалив найстрашнішу війну в новітній історії (я про Другу Світову) і фактично єдиним агресором на кордоні Європи, що розпалює війни і фінансує терористичні організації останні пару десятків років.
Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: «рускій», «росіянин», «росія» – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав. Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективної відповідальності за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».
- "КазлАмордые орки породы свинособак", что называют себя "Гусскими". А русскими себя называют забывшие своих предков - покопайтесь, в их родословной ну нет такой нации "русский" - есть сотни обезличенных малых и больших народностей, а орды, что лезут по Украине, имеют разве, что клички "гусские". Те, "кто вдыхает им" эту мерзость - ... ну нет там по определению именно националистов, а есть "имперцы". - это как правило те, у кого "Геббельсовщина" и навязанный режим стёр свою национальную идентичность.
- И наоборот отождествлять это именно с "русскими", даже в наших условиях "политически некорректно", хотя и правильно(для тех, кто в состоянии отделять мух от котлет, но таких единицы).
Маловероятно. У меня другая версия. В сети популярное видео со двора дома по ул.М.Василевского, 67 в 2ч.35 мин; направление вспышки и расстояние до места взрыва (по времени между вспышкой и звуком взрыва) показывают на хранилище боекомплекта и ангаров с крылатыми ракетами. Расположены на 3 км дальше стоянки самолетов. В 2 часа ночи ТЭЧ КР вполне могла готовить ракеты к пуску и выкатило их из ангара. Удар был по ним. Если повредили часть ракет, то за новыми нужно лететь в Украинку на такую же базу Ту-95 на дальнем востоке