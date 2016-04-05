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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3136313731383139
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:11

  Hotab написав:
Якщо спиратися на дані українського Генштабу, окупанти втратили в Україні всі бойові танки, які були в строю до повномасштабного вторгнення 24 лютого

Це не зовсім коректне формулювання.

Навіть якщо цифра , яку ми бачимо щоранку, відповідає дійсності (уяви не маю, чи так це), то потрібно розуміти, що чимало з підбитих повертається в стрій через кілька днів. Це пошкодження гусениць, катків, оббите навісне від осколкового впливу арти. Танк непрацездатний на деякий час лише.
Крім того в статистиці ГШ вже повно Т62 , яких не було в строю станом на 24.02.22

Тобто ще є чимало Т72Б3 , які були під час вторгнення і є зараз.

Найцікавіше подивитись дані onix, там все підтверджено документально. Але і там цифри втрат рашистів вражають.


дані onix не вражають порівняно з ГШ

про втрати танків під час Прохорівки(1943)
німці визнали остаточно втраченими 2 танки (решту ушкоджених вони були спроможні
вивезти поля бою на ремонт)
стосовно ремонту техніки (танків, гармат, БТР/БМП) в цьому плані має бути пріоритет над ремонтом доріг -таку роботу здатний виконувати кожний обласний центр

РФ мала на зберіганні близько 15к танків (навіть якщо відремонтують 1 з 6 то це 2500)
https://www.unian.ua/war/t-72-t-80-t-90 ... 57315.html

Україна теж мала декілька тисяч на зберіганні 3500 танків, з яких в строю на лютий було
За даними The Military Balance на 2021 рік, Україна мала 858 танків на озброєнні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... D0%B7_1992)

Станом на 9 грудня в Україну відбулося або триває постачання такої кількості зброї (мінімальна оцінка):
Танки: отримано 632
трофеї 450
Всього 1 082

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... D1%8F_2022
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:36

Посторонись, COVID-19. На арену выплывает пожирательница мозга Naegleria Fowleri
Запас гадостей для человечества у 2022 года не заканчивается. Пандемия коронавируса с ее армией мутировавших штаммов не думает утихать в Китае, а все в той же Юго–Восточной Азии заявила о себе новая зараза.
В Южной Корее зафиксирован первый летальный случай после заражения амебой Naegleria Fowleri. Ее еще называют «пожирательницей мозга».
Смертельно опасного возбудителя обнаружили при вскрытии умершего от менингита гражданина Южной Кореи, который несколько месяцев провел в Таиланде по делам и вернулся на Родину лишь 10 декабря.
У него были сильные головные боли, лихорадка, рвота и дисфункция речи. Он умер в больнице 21 декабря.
Амеба Naegleria Fowleri – это одноклеточное простейшее из семейства Vahlkampfiidae. Вид назван в честь открывшего и описавшего ее в 1960 году австралийского врача Малькольма Фоулера.
Заражения довольны редки и характерны для южных регионов планеты (Флорида, Таиланд и тп). Однако исследования американских ученых выявили, что амеба постепенно перебирается с юга на север. Случаи заражений на Среднем Западе США растут. Экспансию объясняют глобальным потеплением.
Проблема еще и в том, что в группу риска входят абсолютно все. Иммунитета нет, как и нет лекарств от этой напасти. Заражение – означает смерть. Врачи, правда уверяют, что от человека к человеку зараза не передается.
Простой совет украинским туристам: если кто вдруг собрался в Таиланд, держитесь подальше от пресных водоемов.
edvardd
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