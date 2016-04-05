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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3136313731383139>
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:28

  fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300".
апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько 2 млн дол.
Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.
Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця 8)
https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video

Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють :wink:

Т/Х...
Скажу, так, заявленные Т/Х - у нас не возможно комплектовать весь заявленный комплекс самостоятельно - как минимум 4-5 стран в кооперации(из них не менее 3х из семёрки).
В то же время, только по двигателю, выдающему max возможности для винтомоторной машины ... цена явно занижена в публикации.
Хотя цена указана машины(БПЛА), а не комплекса что может иметь реальность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 гру, 2022 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:38

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я Вас спрашивал, как Вы насчитали "десятки років після війни"

А коли, по вашому, впала ця система? Сам ГУЛАГ проіснував навіть під своєю назвою до 56 року, але репресійна машина нікуди не зникла, нагадаю, Стуса довели до смерті в 1985 році.
  ЛАД написав:Согласен. "Державна машина" с национальностью не очень связана. Но тогда зачем Вы всё время пишете о "неполноценности русских"?

Хто є носієм державності і джерелом влади? Хто є безпосереднім виконавцем ідей панівної верхівки, неважливо, представники яких національностей є серед неї? У випадку нацистської Німеччини - Гітлер був австрієць, але ж в зоні уваги стосовно нацизму саме Німеччина, а не Австрія
  ЛАД написав:Здесь уже многие писали о том, что многие украинцы, проживающие в РФ, тоже стали "русскими" и точно так же придерживаются идеологии "русского мира".

Звісно, є й манкурти, і захоплені й знищені як народи (бо втратили і власну мову, і власну культуру) народності колишньої російської імперії, тому серед посіпак рашизму є й всілякі "буряти"
  ЛАД написав:Так, может, "національність окремих персон не настільки важлива" и не стоит говорить о "генетической неполноценности"?
Такие слова - чистый и незамутнённый нацизм. Как бы Вы от него не открещивались.

Закон Годвіна. Ви тут мене не здивували.
Тут ми маємо справу з цілим народом - носієм людиноненависницьких ідей, що за іронією долі одночасно називає себе "переможцем нацизму". Народом, що всю свою історію, від самого заснування московського ханства, є прикладом віроломства, підлості, крадіжок на міждержавному рівні, фальсифікації власної історії і стидання справжнього свого походження, комплексу неповноцінності що й вилилося в нічим необґрунтовану манію величі, яка, як виявилося, не є такою навіть у військовому плані. Що не дав світу практично нічого корисного за його історію, але був серед тих, хто розпалив найстрашнішу війну в новітній історії (я про Другу Світову) і фактично єдиним агресором на кордоні Європи, що розпалює війни і фінансує терористичні організації останні пару десятків років.

Всё же мне более понравилась трактовка Данилова: https://www.facebook.com/danilov.oleksi ... A7y3MoHQbl
Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити.
Пишемо і зразу документуємо для історії: «рускій», «росіянин», «росія» – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.
Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективної відповідальності за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».

- "КазлАмордые орки породы свинособак", что называют себя "Гусскими".
А русскими себя называют забывшие своих предков - покопайтесь, в их родословной ну нет такой нации "русский" - есть сотни обезличенных малых и больших народностей, а орды, что лезут по Украине, имеют разве, что клички "гусские". Те, "кто вдыхает им" эту мерзость - ... ну нет там по определению именно националистов, а есть "имперцы".
- это как правило те, у кого "Геббельсовщина" и навязанный режим стёр свою национальную идентичность.

- И наоборот отождествлять это именно с "русскими", даже в наших условиях "политически некорректно", хотя и правильно(для тех, кто в состоянии отделять мух от котлет, но таких единицы).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:53

  vitaliian написав:
Уточнення по аэродрому Энгельс:
повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка розхреначена.

- алло, это российское ПВО?
- да, слушаю.
- у вас два пропущенных.
https://t.me/volodymyrzolkin/6149


Маловероятно. У меня другая версия.
В сети популярное видео со двора дома по ул.М.Василевского, 67 в 2ч.35 мин; направление вспышки и расстояние до места взрыва (по времени между вспышкой и звуком взрыва) показывают на хранилище боекомплекта и ангаров с крылатыми ракетами. Расположены на 3 км дальше стоянки самолетов.
В 2 часа ночи ТЭЧ КР вполне могла готовить ракеты к пуску и выкатило их из ангара. Удар был по ним. Если повредили часть ракет, то за новыми нужно лететь в Украинку на такую же базу Ту-95 на дальнем востоке

Все имхо
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:28

лад... влад...
Два молодца с ларца.
Это ж такая кисельовщина, що просто жуть. Жаль нельзя аватару запретить - наш флаг себе прицепил, росиец долбаный.
Хорошо, що их забанили - меньше мусор перепрыгивать на ветке.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:43

В ЄС ідемо? у НАТО?
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:50

  fler написав:
  jump написав:В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак ..
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382547/

Це наш наступний Президент.

ПС. На гілці свято - мінус три довбодятли принаймні до 3 січня)).


навіщо йому в президенти коли він керує всім процесом (а посада-це таке)
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:02

  pesikot написав:
  fler написав:
  jump написав:В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак ..
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382547/

Це наш наступний Президент

та Боже збав ...

краще хай Пес Патрон
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:11

  Hotab написав:
Якщо спиратися на дані українського Генштабу, окупанти втратили в Україні всі бойові танки, які були в строю до повномасштабного вторгнення 24 лютого

Це не зовсім коректне формулювання.

Навіть якщо цифра , яку ми бачимо щоранку, відповідає дійсності (уяви не маю, чи так це), то потрібно розуміти, що чимало з підбитих повертається в стрій через кілька днів. Це пошкодження гусениць, катків, оббите навісне від осколкового впливу арти. Танк непрацездатний на деякий час лише.
Крім того в статистиці ГШ вже повно Т62 , яких не було в строю станом на 24.02.22

Тобто ще є чимало Т72Б3 , які були під час вторгнення і є зараз.

Найцікавіше подивитись дані onix, там все підтверджено документально. Але і там цифри втрат рашистів вражають.


дані onix не вражають порівняно з ГШ

про втрати танків під час Прохорівки(1943)
німці визнали остаточно втраченими 2 танки (решту ушкоджених вони були спроможні
вивезти поля бою на ремонт)
стосовно ремонту техніки (танків, гармат, БТР/БМП) в цьому плані має бути пріоритет над ремонтом доріг -таку роботу здатний виконувати кожний обласний центр

РФ мала на зберіганні близько 15к танків (навіть якщо відремонтують 1 з 6 то це 2500)
https://www.unian.ua/war/t-72-t-80-t-90 ... 57315.html

Україна теж мала декілька тисяч на зберіганні 3500 танків, з яких в строю на лютий було
За даними The Military Balance на 2021 рік, Україна мала 858 танків на озброєнні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... D0%B7_1992)

Станом на 9 грудня в Україну відбулося або триває постачання такої кількості зброї (мінімальна оцінка):
Танки: отримано 632
трофеї 450
Всього 1 082

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... D1%8F_2022
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:36

Посторонись, COVID-19. На арену выплывает пожирательница мозга Naegleria Fowleri
Запас гадостей для человечества у 2022 года не заканчивается. Пандемия коронавируса с ее армией мутировавших штаммов не думает утихать в Китае, а все в той же Юго–Восточной Азии заявила о себе новая зараза.
В Южной Корее зафиксирован первый летальный случай после заражения амебой Naegleria Fowleri. Ее еще называют «пожирательницей мозга».
Смертельно опасного возбудителя обнаружили при вскрытии умершего от менингита гражданина Южной Кореи, который несколько месяцев провел в Таиланде по делам и вернулся на Родину лишь 10 декабря.
У него были сильные головные боли, лихорадка, рвота и дисфункция речи. Он умер в больнице 21 декабря.
Амеба Naegleria Fowleri – это одноклеточное простейшее из семейства Vahlkampfiidae. Вид назван в честь открывшего и описавшего ее в 1960 году австралийского врача Малькольма Фоулера.
Заражения довольны редки и характерны для южных регионов планеты (Флорида, Таиланд и тп). Однако исследования американских ученых выявили, что амеба постепенно перебирается с юга на север. Случаи заражений на Среднем Западе США растут. Экспансию объясняют глобальным потеплением.
Проблема еще и в том, что в группу риска входят абсолютно все. Иммунитета нет, как и нет лекарств от этой напасти. Заражение – означает смерть. Врачи, правда уверяют, что от человека к человеку зараза не передается.
Простой совет украинским туристам: если кто вдруг собрался в Таиланд, держитесь подальше от пресных водоемов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:РФ мала на зберіганні близько 15к танків (навіть якщо відремонтують 1 з 6 то це 2500)

Бачив аналіз супутникових знімків баз зберігання. Там далеко не 15 тис:
- 1330 танкомісць в ангарах
- 886 на консервації під сухим повітрям
- 1096 відносно боєздатних танків
- 1304 танки на зберіганні, які потенційно можна відновити на танкоремонтних заводах
- 2299 танків до утилізації
https://mil.in.ua/uk/blogs/analiz-zapasiv-tankiv-rf-na-bazah-zberigannya-za-uralom/

Тобто максимально з баз зберігання русня може поставити у стрій порядка 4500 танків усіх типів
sashaqbl
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