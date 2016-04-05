sashaqbl написав:Тобто максимально з баз зберігання русня може поставити у стрій порядка 4500 танків усіх типів
Так, ще є що утилізувати. Ну і треба розуміти, що решта мотлоху буде донорами. Тобто особливо важливо не тільки пошкоджувати танки ворога, а і потім захоплювати поле бою. За ким поле бою - за тим пошкоджені трофеї.
Хоча, на мою думку , зараз САУ важливіше, ніж танки. Саме високоточні удари САУ на 40+ км та сучасного РСЗВО на 80 км примушує орків до жестів доброї волі. А це економія життів наших воїнів. А атаки танками - це неминучі втрати екіпажів і піхоти. Хоча без цього також не обійтись.
В Мико зараз сонячно. Щойно над головою пролетів літак, десь високо, не видно, але добре чутно. Ось ще один пролетів. Перед цим було з десяток глухих вибухів (відльоти) арти. Працюють хлопці, наші красені.
В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300". апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Корисне навантаження: до 300 кг; Максимальна швидкість: 580 км/год; Тривалість польоту: до 26 год; Максимальна висота: 12 км; Вартість: близько 2 млн дол. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км. Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video
Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють
Просто чудова новина. Рейди в глибокий тил, з бавовною і без втрат, як в Енгельсі. Нарешті.