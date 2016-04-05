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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3137313831393140>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тобто максимально з баз зберігання русня може поставити у стрій порядка 4500 танків усіх типів

Так, ще є що утилізувати.
Ну і треба розуміти, що решта мотлоху буде донорами. Тобто особливо важливо не тільки пошкоджувати танки ворога, а і потім захоплювати поле бою. За ким поле бою - за тим пошкоджені трофеї.

Хоча, на мою думку , зараз САУ важливіше, ніж танки. Саме високоточні удари САУ на 40+ км та сучасного РСЗВО на 80 км примушує орків до жестів доброї волі. А це економія життів наших воїнів. А атаки танками - це неминучі втрати екіпажів і піхоти. Хоча без цього також не обійтись.

З.І. Погода шепче. Го в небо. :oops:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:22

  Hotab написав:З.І. Погода шепче. Го в небо. :oops:

В Мико зараз сонячно. Щойно над головою пролетів літак, десь високо, не видно, але добре чутно. Ось ще один пролетів. Перед цим було з десяток глухих вибухів (відльоти) арти. Працюють хлопці, наші красені.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:32

В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?
abvertaras
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:36

  fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300".
апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько 2 млн дол.
Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.
Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця 8)
https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video

Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють :wink:

Просто чудова новина. Рейди в глибокий тил, з бавовною і без втрат, як в Енгельсі. Нарешті.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:22

  Мизантрóп написав:
  pesikot написав:
  fler написав:Це наш наступний Президент

та Боже збав ...

краще хай Пес Патрон

Псу потрібні могутні покровителі, наприклад бородата бабця.
Хороша піар-кампанія, якесь кіно типу "слуги" і перемога 100%.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:40

  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?

100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:45

Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».

Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:

«Пришлёшь мне тоже? Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлёшь?»
https://t.me/astrapress/18249

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:57

  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?

Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту россии владимиру тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
сложите на калькуляторе москальские данные...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:36

  andrijk777 написав:
  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?

100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.

В інфографіках зазначається "Ліквідовано особового складу". Люди, наскільки я знаю, ліквідуються тільки одним способом.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:46

Температура на перше січня в деяких європейських столицях
Київ +12
Варшава +14
Берлін +16
Париж +15
Копенгаген +9

Схоже, мерзнути буде не Європа.
Якщо русня повні дибіли, то, ймовірно, нанесуть черговий удар по інфраструктурі напередодні нового року.
Якщо хоч трошки вчаться - то чекатимуть хоч якихось морозів...
sashaqbl
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