sashaqbl написав:Тобто максимально з баз зберігання русня може поставити у стрій порядка 4500 танків усіх типів
Так, ще є що утилізувати. Ну і треба розуміти, що решта мотлоху буде донорами. Тобто особливо важливо не тільки пошкоджувати танки ворога, а і потім захоплювати поле бою. За ким поле бою - за тим пошкоджені трофеї.
Хоча, на мою думку , зараз САУ важливіше, ніж танки. Саме високоточні удари САУ на 40+ км та сучасного РСЗВО на 80 км примушує орків до жестів доброї волі. А це економія життів наших воїнів. А атаки танками - це неминучі втрати екіпажів і піхоти. Хоча без цього також не обійтись.
В Мико зараз сонячно. Щойно над головою пролетів літак, десь високо, не видно, але добре чутно. Ось ще один пролетів. Перед цим було з десяток глухих вибухів (відльоти) арти. Працюють хлопці, наші красені.
В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
fler написав:Характеристики українського дрона "Сокіл-300". апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Корисне навантаження: до 300 кг; Максимальна швидкість: 580 км/год; Тривалість польоту: до 26 год; Максимальна висота: 12 км; Вартість: близько 2 млн дол. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км. Українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця https://focus.ua/uk/digital/541279-bude ... -300-video
Щось мені підказує, шо ці дрони вже пройшли випробування та працюють
Просто чудова новина. Рейди в глибокий тил, з бавовною і без втрат, як в Енгельсі. Нарешті.
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.
Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».
Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту россии владимиру тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести. сложите на калькуляторе москальские данные...
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.
В інфографіках зазначається "Ліквідовано особового складу". Люди, наскільки я знаю, ліквідуються тільки одним способом.