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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3136313731383139>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:40

  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?

100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:45

Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».

Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:

«Пришлёшь мне тоже? Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлёшь?»
https://t.me/astrapress/18249

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:57

  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?

Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту россии владимиру тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
сложите на калькуляторе москальские данные...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:36

  andrijk777 написав:
  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?

100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.

В інфографіках зазначається "Ліквідовано особового складу". Люди, наскільки я знаю, ліквідуються тільки одним способом.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:46

Температура на перше січня в деяких європейських столицях
Київ +12
Варшава +14
Берлін +16
Париж +15
Копенгаген +9

Схоже, мерзнути буде не Європа.
Якщо русня повні дибіли, то, ймовірно, нанесуть черговий удар по інфраструктурі напередодні нового року.
Якщо хоч трошки вчаться - то чекатимуть хоч якихось морозів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:56

  vitaliian написав:
Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».

Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:

«Пришлёшь мне тоже? Я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлёшь?»
https://t.me/astrapress/18249

Зображення
В российских СМИ пишут что девочка хотела в Крым
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:03

  abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).

Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).

Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.

Хто як думає?
Подсчитать убитых противника не реально. Коношенков сказал что наших 100000. :) Позавчера чечена какого то обдолбаного слушал, так те только побеждают. Уже наших разбили, воевать некому :) Реально, думаю, цифра в двое ниже. Еще не понятно как там с пропавшими без вести. По слухам их больше чем убитых. Что касаемо мобилизации, так и 50 тыс это много. Это мин четверть из тех кто начинал эту войну.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:20

З акваторії Чорного моря виведено всі кораблі, які є ракетоносіями «Калібрів». Сумарний залп - 0 ракет – ВМС ЗСУ
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:20

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:РФ мала на зберіганні близько 15к танків (навіть якщо відремонтують 1 з 6 то це 2500)

Бачив аналіз супутникових знімків баз зберігання. Там далеко не 15 тис:
- 1330 танкомісць в ангарах
- 886 на консервації під сухим повітрям
- 1096 відносно боєздатних танків
- 1304 танки на зберіганні, які потенційно можна відновити на танкоремонтних заводах
- 2299 танків до утилізації
https://mil.in.ua/uk/blogs/analiz-zapasiv-tankiv-rf-na-bazah-zberigannya-za-uralom/

Тобто максимально з баз зберігання русня може поставити у стрій порядка 4500 танків усіх типів

Коли Україні нарешті надали Джавеліни, да ще й у такій кількості, гадав, що бронетехніки в орків не стане, як такової.
Навіть без стугн та британських засобів.

Пам'ятаю рахунки від Будівельника: один пристрій - один танк...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Пам'ятаю арифметку від Будівельника: один пристрій - один танк...

Я пам'ятаю, наче він же казав, що крім танків їх застосовують і по іншим ББМ (мтлб, САУ, БТР, БМП, брдм і т.д.) . Та навіть і просто по вантажівці з о/с чи б/к теж є сенс застосовувати. Тому їх багато дають, та їх багато і треба.
На днях вивозили пораненого англійця. Шеврон "Запоріжська Січ". Нагадаю, це артбригада на Цезарях.
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