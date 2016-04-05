abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.
Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».
Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту россии владимиру тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести. сложите на калькуляторе москальские данные...
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
100 тисяч це "безвозвратные потери". Почитайте в Вікі що це таке.
В інфографіках зазначається "Ліквідовано особового складу". Люди, наскільки я знаю, ліквідуються тільки одним способом.
Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».
Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
Подсчитать убитых противника не реально. Коношенков сказал что наших 100000. Позавчера чечена какого то обдолбаного слушал, так те только побеждают. Уже наших разбили, воевать некому Реально, думаю, цифра в двое ниже. Еще не понятно как там с пропавшими без вести. По слухам их больше чем убитых. Что касаемо мобилизации, так и 50 тыс это много. Это мин четверть из тех кто начинал эту войну.
detroytred написав:Пам'ятаю арифметку від Будівельника: один пристрій - один танк...
Я пам'ятаю, наче він же казав, що крім танків їх застосовують і по іншим ББМ (мтлб, САУ, БТР, БМП, брдм і т.д.) . Та навіть і просто по вантажівці з о/с чи б/к теж є сенс застосовувати. Тому їх багато дають, та їх багато і треба. На днях вивозили пораненого англійця. Шеврон "Запоріжська Січ". Нагадаю, це артбригада на Цезарях.