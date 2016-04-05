У ті роки, коли Андрюша Єрмак почав "лайкати" Олесю Ілащук, він ще служив у регіонала ельбруса тадєєва.



Чекали, коли ж ланцюжок приведе до "даху" послиці. Бо ж, насправді, не "найвеличніший" займається зараз кадровою політикою. Йому ніколи думати стратегічно. А "мачалак камандір" одразу тут як тут.



Конс'єржці підїзда, де мешкає єрмак пророкують дипломатичну кар'єру. А прибиральниці ще ї політичну.



Згадуємо Машу Фокіну, яка "дружила с Андрюшей" і її діда-комуняку.



Юрій Бутусов:

Стратегічний провал у Болгарії: чого не зрозумів Офіс президента призначаючи пані Ілащук?



Призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії.



Чому так важлива Болгарія і чому там потрібен або кадровий дипломат або військовий у якості посла, але аж ніяк не випадкова людина?



1. Болгарія має великі запаси снарядів калібру 152 та 122 мм, за деякими оцінками понад 1 мільйон снарядів. Для розуміння - це стільки скільки США поставили снарядів в Україну за 10 місяців. Також на зберіганні в гарному стані понад 200 САУ 122 та 152 мм. Також є запаси 120 мм мін та чудові самоходні міномети 120 мм. Але разом з тим в Болгарії дуже сильне проросійське лобі, яке заважає масштабним поставкам снарядів в Україну, йде дуже запекла внутрішньополітична боротьба. І саме тому якість дипломатії України саме тут має першочергове значення. Інакше ми не отримаємо на фронт усі ці снаряди.



2. Болгарія є найбільшим у світі за промисловими можливостями виробником снарядів та мін радянського зразка. Саме тут важливо розмістити максимально великі замовлення на виробництво снарядів. Саме Болгарія може створювати на своїй території виробництво снарядів та мін разом з українськими виробниками. Але для цього треба постійна системна політична робота.



3. Болгарія має запаси радянської бронетехніки, та радянські бойові літаки, які також можуть посилити Україну.



4. Болгарія має стратегічне значення у південній Європі та на Чорному морі, тут дуже потужні проросійські партії і російський вплив, йде боротьба між прозахідним та проросійським курсом, і потрібно вибудовувати стосунки з Україною, посилювати їх. Позиція Болгарії є визначальною у багатьох проектах Кремля по просуванню своїх енергоресурсів до Європи.



На жаль, пані Ілащук, яка ніколи не стикалась ні з військовою справою, ні з дипломатією, ні з політикою, та не має досвіду на дипломатичної ні навіть державної служби взагалі, не зможе у ці критичні місяці адекватно діяти в національних інтересах України, і ми втратимо дуже багато через недооцінку значення Болгарії для нашої перемоги у війні.



А платити за це зверхнє та безвідповідальне ставлення до призначення посла, за менші обсяги постачання снарядів, буде, звичайно, не Офіс президента, який призначає своїх друзів та партнерів на будь-які посади, платити будуть своїм життям українські воїни, яким не вистачає снарядів та озброєння на фронті. Прикро, що при підписанні указів не враховуються цілі та завдання держави, а важливі тільки чиїсь особисті дружні стосунки та амбіції.