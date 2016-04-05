Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной части Запорожской области Украины и попросил, чтобы она «прислала ему огурчиков».
Кремлевские СМИ сообщили, что Путин «выполнил новогоднее желание» 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела попасть в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Путин позвонил девочке, спросил, «как ей нравится у Деда Мороза?» и сказал:
abvertaras написав:В честь свята "100тис. білих лад" хочу спитати в місцевих, хто що думає про цю статистику. В колі моїх знайомих є два лагері - ті що вірять в нехай приблизно, але 100 тис. вбитими і ті, що кажуть, що наші вписують туди всі втрати (і покалічені/поранені і 500-ті і полонені).
Позиція з 100тис. вбитими більше вписується в логіку мобілізації 300-тисяч чмобіків (заміщення втрат).
Другий варіант більше сходиться з міжнародними оцінками. Плюс на початку війни я кілька раз особисто слухаючи виступ офіційних військових представників, чув, що про цю цифру говорили як про "вбитими і пораненими". Пізніше ж говорили тільки як "вбитими". Плюс, на мою думку, було б дивно дещо не завищити втрати ворога для підвищення морального духу.
Хто як думає?
Подсчитать убитых противника не реально. Коношенков сказал что наших 100000. Позавчера чечена какого то обдолбаного слушал, так те только побеждают. Уже наших разбили, воевать некому Реально, думаю, цифра в двое ниже. Еще не понятно как там с пропавшими без вести. По слухам их больше чем убитых. Что касаемо мобилизации, так и 50 тыс это много. Это мин четверть из тех кто начинал эту войну.
detroytred написав:Пам'ятаю арифметку від Будівельника: один пристрій - один танк...
Я пам'ятаю, наче він же казав, що крім танків їх застосовують і по іншим ББМ (мтлб, САУ, БТР, БМП, брдм і т.д.) . Та навіть і просто по вантажівці з о/с чи б/к теж є сенс застосовувати. Тому їх багато дають, та їх багато і треба. На днях вивозили пораненого англійця. Шеврон "Запоріжська Січ". Нагадаю, це артбригада на Цезарях.
У ті роки, коли Андрюша Єрмак почав "лайкати" Олесю Ілащук, він ще служив у регіонала ельбруса тадєєва.
Чекали, коли ж ланцюжок приведе до "даху" послиці. Бо ж, насправді, не "найвеличніший" займається зараз кадровою політикою. Йому ніколи думати стратегічно. А "мачалак камандір" одразу тут як тут.
Конс'єржці підїзда, де мешкає єрмак пророкують дипломатичну кар'єру. А прибиральниці ще ї політичну.
Згадуємо Машу Фокіну, яка "дружила с Андрюшей" і її діда-комуняку.
Юрій Бутусов: Стратегічний провал у Болгарії: чого не зрозумів Офіс президента призначаючи пані Ілащук?
Призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії.
Чому так важлива Болгарія і чому там потрібен або кадровий дипломат або військовий у якості посла, але аж ніяк не випадкова людина?
1. Болгарія має великі запаси снарядів калібру 152 та 122 мм, за деякими оцінками понад 1 мільйон снарядів. Для розуміння - це стільки скільки США поставили снарядів в Україну за 10 місяців. Також на зберіганні в гарному стані понад 200 САУ 122 та 152 мм. Також є запаси 120 мм мін та чудові самоходні міномети 120 мм. Але разом з тим в Болгарії дуже сильне проросійське лобі, яке заважає масштабним поставкам снарядів в Україну, йде дуже запекла внутрішньополітична боротьба. І саме тому якість дипломатії України саме тут має першочергове значення. Інакше ми не отримаємо на фронт усі ці снаряди.
2. Болгарія є найбільшим у світі за промисловими можливостями виробником снарядів та мін радянського зразка. Саме тут важливо розмістити максимально великі замовлення на виробництво снарядів. Саме Болгарія може створювати на своїй території виробництво снарядів та мін разом з українськими виробниками. Але для цього треба постійна системна політична робота.
3. Болгарія має запаси радянської бронетехніки, та радянські бойові літаки, які також можуть посилити Україну.
4. Болгарія має стратегічне значення у південній Європі та на Чорному морі, тут дуже потужні проросійські партії і російський вплив, йде боротьба між прозахідним та проросійським курсом, і потрібно вибудовувати стосунки з Україною, посилювати їх. Позиція Болгарії є визначальною у багатьох проектах Кремля по просуванню своїх енергоресурсів до Європи.
На жаль, пані Ілащук, яка ніколи не стикалась ні з військовою справою, ні з дипломатією, ні з політикою, та не має досвіду на дипломатичної ні навіть державної служби взагалі, не зможе у ці критичні місяці адекватно діяти в національних інтересах України, і ми втратимо дуже багато через недооцінку значення Болгарії для нашої перемоги у війні.
А платити за це зверхнє та безвідповідальне ставлення до призначення посла, за менші обсяги постачання снарядів, буде, звичайно, не Офіс президента, який призначає своїх друзів та партнерів на будь-які посади, платити будуть своїм життям українські воїни, яким не вистачає снарядів та озброєння на фронті. Прикро, що при підписанні указів не враховуються цілі та завдання держави, а важливі тільки чиїсь особисті дружні стосунки та амбіції.
Schmit написав: Призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії.
Как показала практика, назначение на должности "проффессионалов" вела только к коррупции и разворовыванию страны. Я не знаю кто эта девочка, но бывали случаи что далекие от профессии люди, были, гораздо эффективнее любых спецов в той или иной сфере. Так что я предпочел бы подождать, а уж потом хаять или хвалить тех кто ее назначил.
Тим паче, що дане призначення в порівнянні отим заступником МВД Гогілашвілі є дрібницею)) Або з призначенням Баканова.
otg написав:Я не знаю кто эта девочка, но бывали случаи что далекие от профессии люди, были, гораздо эффективнее любых спецов в той или иной сфере. Так что я предпочел бы подождать, а уж потом хаять или хвалить тех кто ее назначил.
Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ? Если дворнику, то пытань нэма
otg написав:Я не знаю кто эта девочка, но бывали случаи что далекие от профессии люди, были, гораздо эффективнее любых спецов в той или иной сфере. Так что я предпочел бы подождать, а уж потом хаять или хвалить тех кто ее назначил.
Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ? Если дворнику, то пытань нэма
Абсолютна демагогія . От був в Болгарії суперпрофесійний посол перед цим . І який толк ? Яка ця буде - звичайно невідомо , але все це - шум ображених дипломатів ( в курсі взагалі , хто в дипломати потрапляв - в вузи ) . А скільки по світу таких професійних ( вони майже всі блатні -як і судді ) .
Востаннє редагувалось Puente в Сер 28 гру, 2022 15:11, всього редагувалось 2 разів.