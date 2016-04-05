sashaqbl написав:Тобто максимально з баз зберігання русня може поставити у стрій порядка 4500 танків усіх типів
Так, ще є що утилізувати. Ну і треба розуміти, що решта мотлоху буде донорами. Тобто особливо важливо не тільки пошкоджувати танки ворога, а і потім захоплювати поле бою. За ким поле бою - за тим пошкоджені трофеї.
Хоча, на мою думку , зараз САУ важливіше, ніж танки. Саме високоточні удари САУ на 40+ км та сучасного РСЗВО на 80 км примушує орків до жестів доброї волі. А це економія життів наших воїнів. А атаки танками - це неминучі втрати екіпажів і піхоти. Хоча без цього також не обійтись.
З.І. Погода шепче. Го в небо.
Такой погоды давно не было: Грязь не проходная, снег-дождь 20 часов из 24х.
otg написав:Я не знаю кто эта девочка, но бывали случаи что далекие от профессии люди, были, гораздо эффективнее любых спецов в той или иной сфере. Так что я предпочел бы подождать, а уж потом хаять или хвалить тех кто ее назначил.
Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ? Если дворнику, то пытань нэма
Абсолютна демагогія . От був в Болгарії суперпрофесійний посол перед цим . І який толк ? А скільки по світу таких професійних ( вони майже всі блатні -як і судді ) .
Ну дворник, так дворник Это же на вас будут делать операцию
Псу потрібні могутні покровителі, наприклад бородата бабця. Хороша піар-кампанія, якесь кіно типу "слуги" і перемога 100%.
Зря Вы так, сыграно идеально: Негатив - ему, а он по определению "никто" Другому только - лавры. Гнетут меня смутные сомнения, что это может длительно происходить. Вспомните Мишку-меченного. За всё нужно платить.
Schmit написав: Призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії.
Как показала практика, назначение на должности "проффессионалов" вела только к коррупции и разворовыванию страны. Я не знаю кто эта девочка, но бывали случаи что далекие от профессии люди, были, гораздо эффективнее любых спецов в той или иной сфере. Так что я предпочел бы подождать, а уж потом хаять или хвалить тех кто ее назначил.
Ну так, "случаи бывали" особливо в медицині, можливо навіть в хірургії. Напевно ж і мясник може вирізати апендикс не гірше професійного хірурга. Поекспериментуємо над країною, "подождем, а уж потом хаять или хвалить...". Якщо "пацієнт" (країна) виживе після таких експериментів.
❗️❗️УВАГА У Пологівському районі, після влучної роботи артилерії ЗСУ, орки почали тотальну перевірку місцевого населення. Застосовують техніку, яка має змогу витягувати інформацію з телефонів , навіть видалену. Будьте обережні🙏
edvardd написав:❗️❗️УВАГА У Пологівському районі, після влучної роботи артилерії ЗСУ, орки почали тотальну перевірку місцевого населення. Застосовують техніку, яка має змогу витягувати інформацію з телефонів , навіть видалену. Будьте обережні🙏
По моему, ЭТО НЕ ОРКИ! При чём, умудряются стянуть даже с кнопочного всю телефонную книгу. На симке исчезает память телефонной книги. (идёт отработка населения) Через сутки возвращают, даже с новыми настройками. За тем идёт рейд по адресам. В Пологовском районе такая кака была ещё летом.
Рекомендую скопировать ВСЮ телефонную книгу на бумагу и удалить содержание всех чатов и книг. Оставить только первостепенные, и то не на "симках", а на "телефоне". По этому поводу и о переходе на кнопочные телефоны я предупреждал ещё в ... 14м году :!:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 гру, 2022 15:44, всього редагувалось 2 разів.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1153 Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України ... 42. ... Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Міністра оборони України. ... 54. Проекти наказів Міністра оборони України про присвоєння первинних військових звань офіцерського складу випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів опрацьовуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. ... 10 грудня 2008 року
изменений порядка присвоения первичного офицерского звания нет, т.е. его присваивает только Министр обороны Украины и никто другой (и detroytred, и Hotab подтвердят, что их первое офицерское звание было присвоено именно Министром обороны).
В то же время первичное офицерское звание "лейтенант" было присвоено Баканову головою СБУ Грицаком, т.е. в нарушение принятых в Украине Законов и Указов Президента:
"Військове звання лейтенант присвоєно наказом Голови Служби безпеки України одночасно з прийняттям Баканова І.Г. на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу", - сказано у відповіді на запит.
Повідомляється, що відповідно до наданого військового квитка Баканов І.Г перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області, мав військове звання рядовий запасу.
изменений порядка присвоения первичного офицерского звания нет, т.е. его присваивает только Министр обороны Украины и никто другой (и detroytred, и Hotab подтвердят, что их первое офицерское звание было присвоено именно Министром обороны).
1. По Закону присваивали Звания это было , по моему до 94го года.(в 92м комитетчики приходили(тогда ещё они назывались КГБУ), поздравляли с присвоением очередного звания) 2. С 2011 года в Украине, Официально НЕТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ! И НЕТ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА!.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 гру, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:К сожалению, за все время никто из юристов, политиков, общественных организаций, активно борящихся с "коррупцией и нарушением законов властью", журналистов и т.д. ни разу не поднял вопрос об этом. Почему?
"Если ты хочешь перемену в будущем — стань этой переменой в настоящем". Махатма Ганди.