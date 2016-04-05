изменений порядка присвоения первичного офицерского звания нет, т.е. его присваивает только Министр обороны Украины и никто другой (и detroytred, и Hotab подтвердят, что их первое офицерское звание было присвоено именно Министром обороны).
1. По Закону присваивали Звания это было , по моему до 94го года.(в 92м комитетчики приходили(тогда ещё они назывались КГБУ), поздравляли с присвоением очередного звания) 2. С 2011 года в Украине, Официально НЕТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ! И НЕТ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА!.
Прежде чем писать, ознакомьтесь с документами, ссылки я привел.
1. В СБУ нет специальных званий, как в МВД (конкретно - у полиции), их офицерские звания это полноценные воинские звания:
«2. Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби солдатами (матросами) сержантами і старшинами Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затверджені зазначеним Указом, поширюються на військові формування, крім Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління державної охорони України».
В Україні розглядається можливість запровадження нового виду податку, який піде на фінансування Збройних Сил України. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону 28 грудня.
Він наголосив, що наразі Україна знаходиться у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.
"Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.
Як раніше повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік, у якому 43% усіх коштів направлено на армію та безпеку України.
А это напоминание "Любым друзям" торговавших воздухом в ущерб экономике Украины. Или "Делавших состояния на воздухе", в условиях разрушения Украины.
Украинская промышленность в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины должна возобновлять производство, сохранять конкурентоспособность на рынках и рабочие места, поэтому бизнес ожидает государственной поддержки и призывает народных депутатов учитывать состояние промышленности, а также экономическую целесообразность инвестиций в экологию. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерации работодателей Украины (ФРУ).
В ФРУ напомнили, что на этой неделе комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования будет рассматривать очередную редакцию законопроекта, имплементирующего положения директивы №2010/75/ЕС Европарламента о промышленных выбросах в национальное законодательство. Он, среди прочего, предполагает существенное ужесточение требований к промышленности, поэтому в федерации призвали депутатов учесть при рассмотрении этого законопроекта предложения работодателей, а также отдельные положения европейского законодательства. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/biznes- ... 42943.html
Від Шрайка, про інформаційну гігієну і фейкометів:
Вчера Андрей Цаплиенко получил две системы NASAMS 🥳 Это уже 7я и 8я системы NASAMS, полученные Андреем Цаплиенко. Он получал эти системы 25 сентября, 26 октября, 7 ноября, и, наконец, 27 декабря. Таким образом, Андрей Цаплиенко является одним из самых защищенных объектов в Украине
Schmit написав: Призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії.
Как показала практика, назначение на должности "проффессионалов" вела только к коррупции и разворовыванию страны. Я не знаю кто эта девочка, но бывали случаи что далекие от профессии люди, были, гораздо эффективнее любых спецов в той или иной сфере. Так что я предпочел бы подождать, а уж потом хаять или хвалить тех кто ее назначил.
С некоторыми странами не существует прямых дипломатических отношений. Иногда, существует такой статус: "Почётный консул" он присваивается, как правило общественным деятелям, что сделали максимально для появления и развития межгосударственных отношений с нашей страной.
Может, она сделала, "что-то" чего нам и профессиональным дипломатам недоступно.
Президент України Володимир Зеленський віддав командирові батареї HIMARS нагороду від президента США Джо Байдена.
Вручення відбулося просто під час промови глави держави у парламенті, повідомив нардеп Олексій Гончаренко та опублікував відповідне відео.
"У мене є один борг з часу мого візиту до Сполучених Штатів, який я хочу саме зараз віддати. В цій залі капітан Павло Чернявський, командир батареї HIMARS, який відзначений "Хрестом бойових заслуг" (відзнака Президента України для військовослужбовців Збройних Сил України – УНІАН). Я передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати особливу місію. Головне – її друга частина. Президент Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США", – розповів Зеленський і вручив нагороду. https://www.unian.ua/society/viddav-bor ... 93108.html