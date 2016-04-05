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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:12
Путин -Саурон и 8 колец его рабов
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:14
ракета на 500/600 км от Британії для ЗСУ
Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 28 гру, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 гру, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17
Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:25
Там он говорил про реалии сложившиеся на данный момент, если дословно. Вот нашим "дипломатам" надо ответить, что тогда мы с оружием в руках подведем эти реалии под основы международного права и порядка и научим вас уважать суверенитет и территориальную целостность чужих стран. Не надо стесняться в выражениях.
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