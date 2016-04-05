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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3133313431353136
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:12

Путин -Саурон и 8 колец его рабов

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:14

ракета на 500/600 км от Британії для ЗСУ



Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 28 гру, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17

У Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України

Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России новых регионов, — Песков

Под "четырьмя новыми российскими регионами" в Кремле понимают части захваченной Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.


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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 гру, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17

  pesikot написав:Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ?
Если дворнику, то пытань нэма :)
Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:25

  vitaliian написав:
Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России новых регионов, — Песков

Под "четырьмя новыми российскими регионами" в Кремле понимают части захваченной Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.
Там он говорил про реалии сложившиеся на данный момент, если дословно. Вот нашим "дипломатам" надо ответить, что тогда мы с оружием в руках подведем эти реалии под основы международного права и порядка и научим вас уважать суверенитет и территориальную целостность чужих стран. Не надо стесняться в выражениях.
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Kudrjavuy
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