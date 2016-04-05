Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17

pesikot написав: Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ?

Если дворнику, то пытань нэма Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ?Если дворнику, то пытань нэма

Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.