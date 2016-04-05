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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3134313531363137>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:12

Путин -Саурон и 8 колец его рабов

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:14

ракета на 500/600 км от Британії для ЗСУ



Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 28 гру, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17

У Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України

Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России новых регионов, — Песков

Под "четырьмя новыми российскими регионами" в Кремле понимают части захваченной Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.


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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 гру, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:17

  pesikot написав:Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ?
Если дворнику, то пытань нэма :)
Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:25

  vitaliian написав:
Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России новых регионов, — Песков

Под "четырьмя новыми российскими регионами" в Кремле понимают части захваченной Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.
Там он говорил про реалии сложившиеся на данный момент, если дословно. Вот нашим "дипломатам" надо ответить, что тогда мы с оружием в руках подведем эти реалии под основы международного права и порядка и научим вас уважать суверенитет и территориальную целостность чужих стран. Не надо стесняться в выражениях.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:30

otg

Классика безсмертна!
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:45

  prodigy написав:
Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год
Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км. Кстати в раше уже подсчитали их.. :) Боятся. Думаю они сейчас усиленно будут пытаться уничтожить производство. Они уверены что оно в Харькове. По поему мнению, частично и из за этого прекратили обстрелы инфраструктуры.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:52

  Kudrjavuy написав:
В Україні можуть запровадити новий вид податку на потреби ЗСУ
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/655335/
28.12.2022 15:40.

В Україні розглядається можливість запровадження нового виду податку, який піде на фінансування Збройних Сил України. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону 28 грудня.

Він наголосив, що наразі Україна знаходиться у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.

"Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.

Як раніше повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік, у якому 43% усіх коштів направлено на армію та безпеку України.
Папашка в оппоблоке был и этот гадит гаденыш.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:54

  prodigy написав:

Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год

Дату передачі озвучили ?
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км.

Припускаю, що ці "хотілки" можуть прийти швидше, ніж зроблять дрона...
sashaqbl
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