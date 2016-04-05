pesikot написав:Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ? Если дворнику, то пытань нэма
Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.
vitaliian написав: Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России новых регионов, — Песков
Под "четырьмя новыми российскими регионами" в Кремле понимают части захваченной Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.
Там он говорил про реалии сложившиеся на данный момент, если дословно. Вот нашим "дипломатам" надо ответить, что тогда мы с оружием в руках подведем эти реалии под основы международного права и порядка и научим вас уважать суверенитет и территориальную целостность чужих стран. Не надо стесняться в выражениях.
prodigy написав: Висота польоту 30-40 м Швидкість 1000 км/год
Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км. Кстати в раше уже подсчитали их.. Боятся. Думаю они сейчас усиленно будут пытаться уничтожить производство. Они уверены что оно в Харькове. По поему мнению, частично и из за этого прекратили обстрелы инфраструктуры.
В Україні розглядається можливість запровадження нового виду податку, який піде на фінансування Збройних Сил України. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону 28 грудня.
Він наголосив, що наразі Україна знаходиться у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.
"Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.
Як раніше повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік, у якому 43% усіх коштів направлено на армію та безпеку України.