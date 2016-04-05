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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3134313531363137
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:07

  prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.

"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:16

  sashaqbl написав:
  otg написав:Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км.

Припускаю, що ці "хотілки" можуть прийти швидше, ніж зроблять дрона...
Дрон вже працює по Енгельсам всяким.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:19

  otg написав:
  pesikot написав:Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ?
Если дворнику, то пытань нэма :)
Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.

Госпидя, ты так спалился
Угомонись уже, валенок российский

Ты, кацап, не обучаем, от слова совсем
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:27

  otg написав:
  prodigy написав:Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год
Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км. Кстати в раше уже подсчитали их.. :) Боятся. Думаю они сейчас усиленно будут пытаться уничтожить производство. Они уверены что оно в Харькове. По поему мнению, частично и из за этого прекратили обстрелы инфраструктуры.

Возможно, из-за этого вчерашние С-300 по Слободскому р-ну (где находится з-д Малышева, хоть и он танковый). Подробностей не знаю.
UPD возможно, в стадион.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 гру, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Дрон вже працює по Енгельсам всяким.

А з чого ви взяли, що це саме анонсований дрон від Укроборонпрому а не blackbox? Або ДРГ?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:49

  sashaqbl написав:
  otg написав:Дрон вже працює по Енгельсам всяким.

А з чого ви взяли, що це саме анонсований дрон від Укроборонпрому а не blackbox? Або ДРГ?

По Енгельсу працював не "Сокіл", а інший дрон, але теж наш. В нас їх є, причому не два види і виробництво не в Харкові 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:54

  Starikan написав:
  prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.

"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.

Это 1 в 1 менталитет рабов, надутый "Геббельсовщиной" в 90е, при чём, над этим работали "красные директора" .
Ибо:
1. Работало много по призванию.
2. Работало много по образованию.
3. Работало много по месту жительства.
4. Работало много с "специальными знаниями и умениями" - людей совершенствующихся и совершенствующих технику.
5. При чём и в колхозах были ещё живы наследники тех, кого раскулачивали, вивозили у балку, ...знищували 32-33 року, 46-47року,...
.........................................
10001. Против них Работало много коррупционных паразитов с ограничениями системными, производственными, качественными,.... - которые кормились с результатов труда баранов. Что регламентировалось совковой системой организации труда.

И того именно реально "работающие", по великой странности - были переведены в разряд рабов, бесправных и поставлены на Рабские условия.
Новыми "обдарованными", коим производство, специалисты, образование, коммунальный сектор,его развитие, рынки, и пр. и в ...уй не упиралось.
Их интересует только отбивание средств потраченных на "Приватизацию".
Запущены процессы "Дэиндустриализации", "Дэбилизации", тотальной и системной государственной "Дэградации"

Именно от Вас - чёс раба из 90х, правда "сытого и в трубочку дышащего".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:03

Деньги не пахнут, а житиё депутантов начинает быть скучным. Не зря, все согласны с ситуацией, что для большинства "наших кормчих" Война закончилась.

Также нардепы хотят увеличить штрафы для тех, кто управляет дорогим автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38911
Стоимость транспортных средств, владельцам которых будут выписывать штрафы, согласно проекту закона, должна превышать 85 тысяч гривен.

В случае утверждения законопроекта в Верховной Раде суммы штрафов будут следующими:

2550 грн – превышение установленной скорости движения, проезд на знак стоп и др. (ст. 122);
от 170 000 до 510 000 грн – управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130).
Kudrjavuy
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