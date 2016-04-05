prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.
"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.
pesikot написав:Ну да, ну да ... а проводить операцию на себе ты доверишь профильному хирургу или дворнику ? Если дворнику, то пытань нэма
Я не знаю как у вас в Москве, а у нас ищут того кто уже эти операции делал и успешно. Дипломатия это немного из др. оперы. Знал людей без образования, которые могут так убедить, что не под силу никому кто окончил университет. Если эта девочка так же сможет в Болгарии, то какие вопросы? Я понимаю что ты окончил ПТУ и далек от высшего образования. Но оно у нас сегодня очень далеко от идеала. Я конечно не знаю как учат дипломатов, но знаком с местным экономическим "образованием". Если такие же дипломаты, то пусть лучше эта девочка.
Госпидя, ты так спалился Угомонись уже, валенок российский
prodigy написав:Висота польоту 30-40 м Швидкість 1000 км/год
Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км. Кстати в раше уже подсчитали их.. Боятся. Думаю они сейчас усиленно будут пытаться уничтожить производство. Они уверены что оно в Харькове. По поему мнению, частично и из за этого прекратили обстрелы инфраструктуры.
Возможно, из-за этого вчерашние С-300 по Слободскому р-ну (где находится з-д Малышева, хоть и он танковый). Подробностей не знаю. UPD возможно, в стадион.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 гру, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.
"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.
Это 1 в 1 менталитет рабов, надутый "Геббельсовщиной" в 90е, при чём, над этим работали "красные директора" . Ибо: 1. Работало много по призванию. 2. Работало много по образованию. 3. Работало много по месту жительства. 4. Работало много с "специальными знаниями и умениями" - людей совершенствующихся и совершенствующих технику. 5. При чём и в колхозах были ещё живы наследники тех, кого раскулачивали, вивозили у балку, ...знищували 32-33 року, 46-47року,... ......................................... 10001. Против них Работало много коррупционных паразитов с ограничениями системными, производственными, качественными,.... - которые кормились с результатов труда баранов. Что регламентировалось совковой системой организации труда.
И того именно реально "работающие", по великой странности - были переведены в разряд рабов, бесправных и поставлены на Рабские условия. Новыми "обдарованными", коим производство, специалисты, образование, коммунальный сектор,его развитие, рынки, и пр. и в ...уй не упиралось. Их интересует только отбивание средств потраченных на "Приватизацию". Запущены процессы "Дэиндустриализации", "Дэбилизации", тотальной и системной государственной "Дэградации"
Именно от Вас - чёс раба из 90х, правда "сытого и в трубочку дышащего".
Деньги не пахнут, а житиё депутантов начинает быть скучным. Не зря, все согласны с ситуацией, что для большинства "наших кормчих" Война закончилась.
Также нардепы хотят увеличить штрафы для тех, кто управляет дорогим автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38911 Стоимость транспортных средств, владельцам которых будут выписывать штрафы, согласно проекту закона, должна превышать 85 тысяч гривен.
В случае утверждения законопроекта в Верховной Раде суммы штрафов будут следующими:
2550 грн – превышение установленной скорости движения, проезд на знак стоп и др. (ст. 122); от 170 000 до 510 000 грн – управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130).