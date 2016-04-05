Додано: Сер 28 гру, 2022 18:54

Starikan написав: prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза. не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г

"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии. "Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.

Это 1 в 1 менталитет рабов, надутый "Геббельсовщиной" в 90е, при чём, над этим работалиИбо:1. Работало много по призванию.2. Работало много по образованию.3. Работало много по месту жительства.4. Работало много с "специальными знаниями и умениями" - людей совершенствующихся и совершенствующих технику.5. При чём и в колхозах были ещё живы наследники тех, кого раскулачивали, вивозили у балку, ...знищували 32-33 року, 46-47року,............................................10001. Против них Работало много коррупционных паразитов с ограничениями системными, производственными, качественными,.... - которые кормились с результатов труда баранов.И того именно реально "работающие", по великой странности - были переведены в разряд рабов, бесправных и поставлены на Рабские условия.Новыми "обдарованными", коим производство, специалисты, образование, коммунальный сектор,его развитие, рынки, и пр. и в ...уй не упиралось.Их интересует только отбивание средств потраченных на "Приватизацию".Запущены процессы "Дэиндустриализации", "Дэбилизации", тотальной и системной государственной "Дэградации"Именно от Вас - чёс раба из 90х, правда "сытого и в трубочку дышащего".