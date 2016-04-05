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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3135313631373138>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:16

  sashaqbl написав:
  otg написав:Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км.

Припускаю, що ці "хотілки" можуть прийти швидше, ніж зроблять дрона...
Дрон вже працює по Енгельсам всяким.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:27

  otg написав:
  prodigy написав:Висота польоту 30-40 м
Швидкість 1000 км/год
Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км. Кстати в раше уже подсчитали их.. :) Боятся. Думаю они сейчас усиленно будут пытаться уничтожить производство. Они уверены что оно в Харькове. По поему мнению, частично и из за этого прекратили обстрелы инфраструктуры.

Возможно, из-за этого вчерашние С-300 по Слободскому р-ну (где находится з-д Малышева, хоть и он танковый). Подробностей не знаю.
UPD возможно, в стадион.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 гру, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Дрон вже працює по Енгельсам всяким.

А з чого ви взяли, що це саме анонсований дрон від Укроборонпрому а не blackbox? Або ДРГ?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:49

  sashaqbl написав:
  otg написав:Дрон вже працює по Енгельсам всяким.

А з чого ви взяли, що це саме анонсований дрон від Укроборонпрому а не blackbox? Або ДРГ?

По Енгельсу працював не "Сокіл", а інший дрон, але теж наш. В нас їх є, причому не два види і виробництво не в Харкові 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:21

85 тыщ грн? 2куе?)
Це Жигуль , якому років 30))
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:31

  sashaqbl написав:А з чого ви взяли, що це саме анонсований дрон від Укроборонпрому а не blackbox? Або ДРГ?
Це не анонсований дрон оборонпрому :) Почитайте россиян и все поймете. Кроме того ... Ладно не буду ни чего говорить. Меньше знаешь лучше спишь. Читайте россиян.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:55

  Starikan написав:
  prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.

"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.

для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:08

  Schmit написав:
  otg написав:
  Schmit написав:Призначення послом у Болгарії... завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії.


Щоб разогнать " зраду" по- больше можна і Бг назвати з пафосом "однією з найбільших країн-виробників озброєння радянських зразків".
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:18

  Kudrjavuy написав:
В Україні можуть запровадити новий вид податку на потреби ЗСУ
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/655335/
28.12.2022 15:40.

В Україні розглядається можливість запровадження нового виду податку, який піде на фінансування Збройних Сил України. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону 28 грудня.

Він наголосив, що наразі Україна знаходиться у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.

"Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.

Як раніше повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік, у якому 43% усіх коштів направлено на армію та безпеку України.

Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:24

🔥З вересня українські сили ППО збили понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе, - Повітряні сили ЗСУ

Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що рашисти уже використали значну кількість ракет: "Носії є. Але не факт, що є ракети в них в достатній кількості".
https://t.me/voynareal/46592
vitaliian
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