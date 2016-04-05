prodigy написав:Висота польоту 30-40 м Швидкість 1000 км/год
Это пока хотелки. В реальности только наши дроны, которые мы можем запускать на 1000км. Кстати в раше уже подсчитали их.. Боятся. Думаю они сейчас усиленно будут пытаться уничтожить производство. Они уверены что оно в Харькове. По поему мнению, частично и из за этого прекратили обстрелы инфраструктуры.
Возможно, из-за этого вчерашние С-300 по Слободскому р-ну (где находится з-д Малышева, хоть и он танковый). Подробностей не знаю. UPD возможно, в стадион.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 гру, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: ЛАД не может осознать (не хочет), что 40лет прожил в ГУЛАГЕ (в стране где сажали за книги самиздата, стране-где не выпускали за границу без одобрения кгб, стране-где большая часть населения была крепостными до 1974г
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза.
"Зато ХТЗ, ХЭМЗ и ХАЗ работали" (с). Это 1 в 1 менталитет беларусов, которые "чтобы белазы-мазы работали" участвуют в российской агрессии.
для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?
В Україні розглядається можливість запровадження нового виду податку, який піде на фінансування Збройних Сил України. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону 28 грудня.
Він наголосив, що наразі Україна знаходиться у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.
"Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.
Як раніше повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік, у якому 43% усіх коштів направлено на армію та безпеку України.
Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.