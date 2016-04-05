Навіщо Вам виїзжати якщо тут дуже дешево жити? 125 дол в місяць.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 20:26
Додано: Сер 28 гру, 2022 20:39
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14
1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией.
2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля:
- Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами"
3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози.
Спрыгнул, но обрисовал с подробностями, курвец старой школы, "но слов из песни не выкинешь", есть у нас и румынские....
4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока.
5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии)
6. Для себя выпишите:
а) Что такое "национальный"
б) Что такое "националистический"
в) Что такое "Государство" по национальным признакам.
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10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом.
Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:19
Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.
До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25
Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.
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