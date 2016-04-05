Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14

flyman написав: Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.

Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.

1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией.2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля:- Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами"3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози.Спрыгнул, но обрисовал с подробностями, курвец старой школы, "но слов из песни не выкинешь", есть у нас и румынские....4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока.5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии)6. Для себя выпишите:а) Что такое "национальный"б) Что такое "националистический"в) Что такое "Государство" по национальным признакам....................................10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом.Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.