RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3135313631373138
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:26

  flyman написав:для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?

Навіщо Вам виїзжати якщо тут дуже дешево жити? 125 дол в місяць.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7119
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:39

  BIGor написав:
  flyman написав:для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?

Навіщо Вам виїзжати якщо тут дуже дешево жити? 125 дол в місяць.

Хочу пожити в Баня Лука, кажуть там є певний демографічний дефіцит
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14

  flyman написав:Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.

1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией.
2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля:
- Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами"
3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози.
Спрыгнул, но обрисовал с подробностями, курвец старой школы, "но слов из песни не выкинешь", есть у нас и румынские....
4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока.
5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии)
6. Для себя выпишите:
а) Что такое "национальный"
б) Что такое "националистический"
в) Что такое "Государство" по национальным признакам.
...................................
10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом.
Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:19

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.

1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией.
2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля:
- Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами"
3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози.
Спрыгнул, но обрисовал с подробностями.
4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока.
5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии)
6. Для себя выпишите:
а) Что такое "национальный"
б) Что такое "националистический"
в) Что такое "Государство" по национальным признакам.
...................................
10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом.
Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.

Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25

  flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.

Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.

Последний ответ:
Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса...
И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:44

За последний час пишут такое

Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА — ПК «Схід»

▪️Над Харківщиною збито 4 БпЛА.
❗️ Вечірня атака ворожих БпЛА, на цю мить відомо:

- Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА "Шахід" — ПК «Схід»
- Над Харківщиною збито ~ 4 БпЛА.
- Над Миколаївщиною збито ~ 4 БпЛА.
- Над Запоріжжям збито ~2 БпЛА.
Кількість приблизна, за даними з відкритих джерел.

Також повідомляється, що на Київщині в Чорнобильскій зоні було ліквідовано декілька розвідувальних БпЛА ворога.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 15931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:16

В Энгельсе назвали имена трёх мужчин, которые погибли при ударе по базе стратегических бомбардировщиков

По информации Минобороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.

Погибли инженер наземного обслуживания самолетов – майор Воронов, старшие лейтенанты Ануфриенко и Пампухин.

https://t.me/bochkala_war/10797?single
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 15931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2949 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3135313631373138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109836
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (242)
28.12.2022 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.