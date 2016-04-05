flyman написав:Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.
1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией. 2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля: - Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами" 3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози. Спрыгнул, но обрисовал с подробностями, курвец старой школы, "но слов из песни не выкинешь", есть у нас и румынские.... 4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока. 5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии) 6. Для себя выпишите: а) Что такое "национальный" б) Что такое "националистический" в) Что такое "Государство" по национальным признакам. ................................... 10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом. Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.
flyman написав:Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.
1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией. 2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля: - Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами" 3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози. Спрыгнул, но обрисовал с подробностями. 4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока. 5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии) 6. Для себя выпишите: а) Что такое "национальный" б) Что такое "националистический" в) Что такое "Государство" по национальным признакам. ................................... 10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом. Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.
Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.
До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.
До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик. Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ. Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.
Последний ответ: Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса... И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)
▪️Над Харківщиною збито 4 БпЛА. ❗️ Вечірня атака ворожих БпЛА, на цю мить відомо:
- Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА "Шахід" — ПК «Схід» - Над Харківщиною збито ~ 4 БпЛА. - Над Миколаївщиною збито ~ 4 БпЛА. - Над Запоріжжям збито ~2 БпЛА. Кількість приблизна, за даними з відкритих джерел.
Також повідомляється, що на Київщині в Чорнобильскій зоні було ліквідовано декілька розвідувальних БпЛА ворога.
В Энгельсе назвали имена трёх мужчин, которые погибли при ударе по базе стратегических бомбардировщиков
По информации Минобороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.
Погибли инженер наземного обслуживания самолетов – майор Воронов, старшие лейтенанты Ануфриенко и Пампухин.