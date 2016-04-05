RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3135313631373138
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:26

  flyman написав:для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?

Навіщо Вам виїзжати якщо тут дуже дешево жити? 125 дол в місяць.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7119
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:39

  BIGor написав:
  flyman написав:для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?

Навіщо Вам виїзжати якщо тут дуже дешево жити? 125 дол в місяць.

Хочу пожити в Баня Лука, кажуть там є певний демографічний дефіцит
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30183
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14

  flyman написав:Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.

1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией.
2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля:
- Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами"
3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози.
Спрыгнул, но обрисовал с подробностями, курвец старой школы, "но слов из песни не выкинешь", есть у нас и румынские....
4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока.
5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии)
6. Для себя выпишите:
а) Что такое "национальный"
б) Что такое "националистический"
в) Что такое "Государство" по национальным признакам.
...................................
10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом.
Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:19

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Збирають 2 лярди в міс., а потрібно 12 лярдів, отже потрібно підняти податки в 6 разів.

1. Пора давно воспринимать самому и работать на ВНЕ с реальностью, что идёт полномасштабная Война. С московией.
2. Для московии - все средства хороши. Переиначу: слова Черчиля:
- Фашисты в будущем будут называть себя "Антифашистами"
3. Всё время, ожидал когда Соскин озвучит параллель(тупиковую) с ... Саркози.
Спрыгнул, но обрисовал с подробностями.
4. См. П.2 Любое упоминание "Азова" - флуд, и целенаправленный бред сивой кобылы с холодного северо-востока.
5. К сожалению Соскин, умело ориентируясь, в происходящем оперирует откровенно "Вражесскими" стандартами.(вернее терминологией - откровенного разделения чего, с причины отсутствовавшей до Войны, отсутствие разделения понимания некоторой терминологии)
6. Для себя выпишите:
а) Что такое "национальный"
б) Что такое "националистический"
в) Что такое "Государство" по национальным признакам.
...................................
10001. США, и другим партнёрам стоит видеть(и Вам к стати), в акции устроенной на сретення Азовом: Единство украинцев - именно единство наций что населяют Украину в Войне с внешним Врагом.
Вопросов НЕТ Враг, используя свой геббельсовский аппарат будет стебаться со всего, что есть в Украине, что позволяет быть Украиной.

Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30183
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25

  flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.

Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.

Последний ответ:
Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса...
И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:44

За последний час пишут такое

Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА — ПК «Схід»

▪️Над Харківщиною збито 4 БпЛА.
❗️ Вечірня атака ворожих БпЛА, на цю мить відомо:

- Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА "Шахід" — ПК «Схід»
- Над Харківщиною збито ~ 4 БпЛА.
- Над Миколаївщиною збито ~ 4 БпЛА.
- Над Запоріжжям збито ~2 БпЛА.
Кількість приблизна, за даними з відкритих джерел.

Також повідомляється, що на Київщині в Чорнобильскій зоні було ліквідовано декілька розвідувальних БпЛА ворога.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 15931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:16

В Энгельсе назвали имена трёх мужчин, которые погибли при ударе по базе стратегических бомбардировщиков

По информации Минобороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.

Погибли инженер наземного обслуживания самолетов – майор Воронов, старшие лейтенанты Ануфриенко и Пампухин.

https://t.me/bochkala_war/10797?single
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 15931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 06:16

  flyman написав:для виїзду в іншу країну М1860 що потрібно щоб подолати "залізний занавіс", не підкажете?

Бути інвалідом певної групи.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19068
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 06:42

  vitaliian написав:
🔥З вересня українські сили ППО збили понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе, - Повітряні сили ЗСУ

Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що рашисти уже використали значну кількість ракет: "Носії є. Але не факт, що є ракети в них в достатній кількості".
https://t.me/voynareal/46592

У них заводи є вони ракети штампують цілодобово
Тому вони в них ніколи не закінчаться :(
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11124
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3135313631373138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.