flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.
До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик. Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ. Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.
Последний ответ: Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса... И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)
▪️Над Харківщиною збито 4 БпЛА. ❗️ Вечірня атака ворожих БпЛА, на цю мить відомо:
- Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА "Шахід" — ПК «Схід» - Над Харківщиною збито ~ 4 БпЛА. - Над Миколаївщиною збито ~ 4 БпЛА. - Над Запоріжжям збито ~2 БпЛА. Кількість приблизна, за даними з відкритих джерел.
Також повідомляється, що на Київщині в Чорнобильскій зоні було ліквідовано декілька розвідувальних БпЛА ворога.
В Энгельсе назвали имена трёх мужчин, которые погибли при ударе по базе стратегических бомбардировщиков
По информации Минобороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.
Погибли инженер наземного обслуживания самолетов – майор Воронов, старшие лейтенанты Ануфриенко и Пампухин.