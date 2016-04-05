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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3136313731383139>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25

  flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.

Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.

Последний ответ:
Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса...
И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:44

За последний час пишут такое

Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА — ПК «Схід»

▪️Над Харківщиною збито 4 БпЛА.
❗️ Вечірня атака ворожих БпЛА, на цю мить відомо:

- Над Дніпропетровщиною збито 5 БпЛА "Шахід" — ПК «Схід»
- Над Харківщиною збито ~ 4 БпЛА.
- Над Миколаївщиною збито ~ 4 БпЛА.
- Над Запоріжжям збито ~2 БпЛА.
Кількість приблизна, за даними з відкритих джерел.

Також повідомляється, що на Київщині в Чорнобильскій зоні було ліквідовано декілька розвідувальних БпЛА ворога.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:16

В Энгельсе назвали имена трёх мужчин, которые погибли при ударе по базе стратегических бомбардировщиков

По информации Минобороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.

Погибли инженер наземного обслуживания самолетов – майор Воронов, старшие лейтенанты Ануфриенко и Пампухин.

https://t.me/bochkala_war/10797?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 08:31

Перше збиття в районі Вишгорода. Хвилин 10 тому.

З.І. Я сьогодні спав до цього моменту)
Тому не повідомляв нічого))

З.З.І. О, Вітаха в сауні. "С почином, Глеб Егорыч!". :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 08:43

  Hotab написав:Перше збиття в районі Вишгорода. Хвилин 10 тому.

Масованого хоть не прогнозується?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 08:44

Banderlog , взагалі то в небі ВЖЕ багато.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 08:47

  Hotab написав:Banderlog , взагалі то в небі ВЖЕ багато.

ТК сообщают о пуске 100 ракет
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 08:53

maza5 , зазвичай кажуть максимально можливу кількість виходячи з кількості літаків та інших носіїв. По факту виявляється менше. Побачимо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:23

Харків вже 4 чи 5 прильотів(((
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подоляк пише, випущено більше 120 ракет.
Faceless
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