Додано: Чет 29 гру, 2022 11:24

Про це, як пише "Європейська правда", передає видання Il Fatto Quotidiano."Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" - сказав Крозетто.Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги.Міністр уточнив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що "Україна місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об'єкти: лікарні, школи, електростанції"."Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати" – зазначив Крозетто.Це говорить про те, чому Захід так обережно надає нам зброю.А про потужну зброю поки тільки балачки...Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.Мабуть має якийсь хитрий план.Але для того, щоб рашисти зазнали ще значної поразки на полі бою, треба оте, про що говорив Залужний. Багато простої зброї.А щоб відчуло оркосуспільство та їх економіка перебої в енергетиці з усіма наслідками, треба потужна зброя. Як згадані учора ракети. Багато ракет, дронів.Те, що проблеми в економіці не змінять рішення в орків, гадаю, вже видно...Санкції все рівно вкрай необхідні. Й посилені.Але лише для послаблення їх економіки та ВПК.На зміну рішення вони наврядчи вплинуть.З.и. а поки наш і партнерів план простий -- чекати, що оркостан не потягне тягар війни та змінить рішення. Відкотиться у зад))Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.В перемовинах теж неможливий компроміс.Імхо. Україні вкрай необхідно далі все тісніше зв'язувати до себе Захід...Це єдина можливість зменшити ціну. Для себе.Ціну перемоги. Яка безумовно буде. Питання тільки про ціну.