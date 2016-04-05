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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3136313731383139
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новорічні вітання. Як і очікувалося.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:48

Ну что? Все целы?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:03

Цікаво, буде друга серія?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:07

  Ромасик написав:Ну что? Все целы?

Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.
alex_dvornichenko
 
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если чё, мопед не мой :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:17

  sashaqbl написав:Цікаво, буде друга серія?


була ...
шахеди на довершені

біля мене працювало ппо...
прильотів не було

але по області декілька було (без подробиць )

Окупанти запустили по Україні близько 120 ракет.


https://www.unian.ua/war/mayzhe-po-vsiy ... 93534.html
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:18

  alex_dvornichenko написав:
  Ромасик написав:Ну что? Все целы?

Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.

Это где в Днепре свет даже не мигал?
В центре отрубили после семи внепланово и всё
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:19

  alex_dvornichenko написав:
  Ромасик написав:Ну что? Все целы?

Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.

Орки верещать, що енергетика не головна ціль сьогоднішнього удару. А ППО та військові об'єкти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:24

Про це, як пише "Європейська правда", передає видання Il Fatto Quotidiano.

"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" - сказав Крозетто.

Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги.

Міністр уточнив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що "Україна місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об'єкти: лікарні, школи, електростанції".

"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати" – зазначив Крозетто.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/28/7382681/

Це говорить про те, чому Захід так обережно надає нам зброю.
А про потужну зброю поки тільки балачки...

Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.
Мабуть має якийсь хитрий план.

Але для того, щоб рашисти зазнали ще значної поразки на полі бою, треба оте, про що говорив Залужний. Багато простої зброї.
А щоб відчуло оркосуспільство та їх економіка перебої в енергетиці з усіма наслідками, треба потужна зброя. Як згадані учора ракети. Багато ракет, дронів.

Те, що проблеми в економіці не змінять рішення в орків, гадаю, вже видно...
Санкції все рівно вкрай необхідні. Й посилені.
Але лише для послаблення їх економіки та ВПК.
На зміну рішення вони наврядчи вплинуть.

З.и. а поки наш і партнерів план простий -- чекати, що оркостан не потягне тягар війни та змінить рішення. Відкотиться у зад))

Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.
Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.

В перемовинах теж неможливий компроміс.
Імхо. Україні вкрай необхідно далі все тісніше зв'язувати до себе Захід...
Це єдина можливість зменшити ціну. Для себе.
Ціну перемоги. Яка безумовно буде. Питання тільки про ціну.

Щоб не лунало, як у Крозетто "ми поможемо їм захистити себе". Ні!
Повинно стати -- Україна захищає нас (ми допомагаємо собі).
detroytred
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