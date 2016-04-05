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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3138313931403141>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.
Мабуть має якийсь хитрий план.

Ви чомусь бачите захід, як єдине ціле. Але навіть окремо взята країна не є єдиними цілим - це боротьба між прихильниками більш активної допомоги і переговорів.
Тому нема "хитрого плану" - є певний баланс між різними точками зору, коли на одному боці такі як Орбан та ЛєПен, а на іншому Туск та Грибаускайте.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:19

  detroytred написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Ромасик написав:Ну что? Все целы?

Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.

Орки верещать, що енергетика не головна ціль сьогоднішнього удару. А ППО та військові об'єкти.

Не попав по желаемому, выдали попадания за желаемое :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:22

  detroytred написав: А ППО та військові об'єкти.

Щёлкание пэтриотов ?) ИХ наверное ещё не довезли.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:22

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.
Мабуть має якийсь хитрий план.

Ви чомусь бачите захід, як єдине ціле. Але навіть окремо взята країна не є єдиними цілим - це боротьба між прихильниками більш активної допомоги і переговорів.
Тому нема "хитрого плану" - є певний баланс між різними точками зору, коли на одному боці такі як Орбан та ЛєПен, а на іншому Туск та Грибаускайте.

Беззаперечно є тільки баланс між різновекторними напрямками.

Малося на увазі куди цей баланс зміщено. Вектор суми.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:27

  alex_dvornichenko написав:
  detroytred написав: А ППО та військові об'єкти.

Щёлкание пэтриотов ?) ИХ наверное ещё не довезли.

*Патріоти* в них мабуть очікуються в наступних серіях))
Поки обмежуються С-300 та складами.
Підігрівають публіку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:28

Львів без світла. Хоча успішну роботу ППО спостерігав.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:30

sashaqbl , ну 15 же кудись зайшли.
По Києву наче все збили.
В повітрі працювали і винищувачі.
Мух, ти в нокауті? Бо країна - ні. Як ти не сподівався.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:39

  sashaqbl написав:Львів без світла. Хоча успішну роботу ППО спостерігав.

Саме перекручуючи отаке, ці тварюки орківські маніпулюють.
Наче хтось в нас веде мову про 100% результативність ППО.

А про свій Енгельс пам'ять відшибає моментально. Де навсього лише максимум пару дронів. І захист лише одного об'єкту. І то військового. Стратегічного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ромасик написав:
  барабашов написав:
  alex_dvornichenko написав:Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.

Это где в Днепре свет даже не мигал?
В центре отрубили после семи внепланово и всё

Как и в Киеве но где-то раз 6 ляпнуло


Не всюди в Києві вимикали
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:02

Але загалом, щось менше, ніж попередні рази, ракет запустили.
Може джерело Золкіна не так далеко від правди було....
sashaqbl
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