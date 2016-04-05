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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:18
detroytred написав:
Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.
Мабуть має якийсь хитрий план.
Ви чомусь бачите захід, як єдине ціле. Але навіть окремо взята країна не є єдиними цілим - це боротьба між прихильниками більш активної допомоги і переговорів.
Тому нема "хитрого плану" - є певний баланс між різними точками зору, коли на одному боці такі як Орбан та ЛєПен, а на іншому Туск та Грибаускайте.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:19
detroytred написав: alex_dvornichenko написав: Ромасик написав:
Ну что? Все целы?
Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.
Орки верещать, що енергетика не головна ціль сьогоднішнього удару. А ППО та військові об'єкти.
Не попав по желаемому, выдали попадания за желаемое
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:22
detroytred написав:
А ППО та військові об'єкти.
Щёлкание пэтриотов ?) ИХ наверное ещё не довезли.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:22
sashaqbl написав: detroytred написав:
Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.
Мабуть має якийсь хитрий план.
Ви чомусь бачите захід, як єдине ціле. Але навіть окремо взята країна не є єдиними цілим - це боротьба між прихильниками більш активної допомоги і переговорів.
Тому нема "хитрого плану" - є певний баланс між різними точками зору, коли на одному боці такі як Орбан та ЛєПен, а на іншому Туск та Грибаускайте.
Беззаперечно є тільки баланс між різновекторними напрямками.
Малося на увазі куди цей баланс зміщено. Вектор суми.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:27
alex_dvornichenko написав: detroytred написав:
А ППО та військові об'єкти.
Щёлкание пэтриотов ?) ИХ наверное ещё не довезли.
*Патріоти* в них мабуть очікуються в наступних серіях))
Поки обмежуються С-300 та складами.
Підігрівають публіку.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:28
Львів без світла. Хоча успішну роботу ППО спостерігав.
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sashaqbl
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:30
sashaqbl , ну 15 же кудись зайшли.
По Києву наче все збили.
В повітрі працювали і винищувачі.
Мух, ти в нокауті? Бо країна - ні. Як ти не сподівався.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:39
sashaqbl написав:
Львів без світла. Хоча успішну роботу ППО спостерігав.
Саме перекручуючи отаке, ці тварюки орківські маніпулюють.
Наче хтось в нас веде мову про 100% результативність ППО.
А про свій Енгельс пам'ять відшибає моментально. Де навсього лише максимум пару дронів. І захист лише одного об'єкту. І то військового. Стратегічного.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:47
Ромасик написав: барабашов написав: alex_dvornichenko написав:
Днепр, побухало где то вдалеке и всё. Свет есть, даже не мигал. Вчера когда шахеды вокруг города сбивали, было гораздо громче.
Это где в Днепре свет даже не мигал?
В центре отрубили после семи внепланово и всё
Как и в Киеве
но где-то раз 6 ляпнуло
Не всюди в Києві вимикали
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:02
Але загалом, щось менше, ніж попередні рази, ракет запустили.
Може джерело Золкіна не так далеко від правди було....
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