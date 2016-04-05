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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3138313931403141
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Може джерело Золкіна не так далеко від правди було

Якщо ви про пошкодження носіїв, то навряд чи це може бути причиною. Носіїв у них вдосталь, вони навіть ці , що вже в повітрі, недозавантажують ракетами. У них проблема в кількості наявних ракет.

Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Бачив роботу цієї батареї. Ми стояли біля них кілька тижнів. Спілкувались, бачив перезарядку.

Там 100%-кова результативність, one shot one kill. Дайте ще.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?

Наскільки я знаю - то ні. Це був черговий фейк від Цаплієнка...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:31

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Може джерело Золкіна не так далеко від правди було

Якщо ви про пошкодження носіїв, то навряд чи це може бути причиною. Носіїв у них вдосталь, вони навіть ці , що вже в повітрі, недозавантажують ракетами. У них проблема в кількості наявних ракет.

Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Бачив роботу цієї батареї. Ми стояли біля них кілька тижнів. Спілкувались, бачив перезарядку.

Там 100%-кова результативність, one shot one kill. Дайте ще.

вроде как в єнгельсе они лишились части ракет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? Бо інколи влучень мало, а шкоди багато. Тобто знають куди цілити.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02

  d44 написав:
  Hotab написав:ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? .

Невідомо. Вони їм зараз ще і ломаний маршрут задають. Все частіше спочатку обходять Київ, а потім заходять з заходу. Мабуть вважають, що там слабше ППО.
Hotab
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