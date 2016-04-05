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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:05
sashaqbl написав:
Може джерело Золкіна не так далеко від правди було
Якщо ви про пошкодження носіїв, то навряд чи це може бути причиною. Носіїв у них вдосталь, вони навіть ці , що вже в повітрі, недозавантажують ракетами. У них проблема в кількості наявних ракет.
Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Бачив роботу цієї батареї. Ми стояли біля них кілька тижнів. Спілкувались, бачив перезарядку.
Там 100%-кова результативність, one shot one kill. Дайте ще.
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Hotab
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:24
Hotab написав:
Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Наскільки я знаю - то ні. Це був черговий фейк від Цаплієнка...
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sashaqbl
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:31
Hotab написав: sashaqbl написав:
Може джерело Золкіна не так далеко від правди було
Якщо ви про пошкодження носіїв, то навряд чи це може бути причиною. Носіїв у них вдосталь, вони навіть ці , що вже в повітрі, недозавантажують ракетами. У них проблема в кількості наявних ракет.
Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Бачив роботу цієї батареї. Ми стояли біля них кілька тижнів. Спілкувались, бачив перезарядку.
Там 100%-кова результативність, one shot one kill. Дайте ще.
вроде как в єнгельсе они лишились части ракет...
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:45
Hotab написав:
ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? Бо інколи влучень мало, а шкоди багато. Тобто знають куди цілити.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02
d44 написав: Hotab написав:
ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? .
Невідомо. Вони їм зараз ще і ломаний маршрут задають. Все частіше спочатку обходять Київ, а потім заходять з заходу. Мабуть вважають, що там слабше ППО.
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