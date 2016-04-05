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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3139314031413142>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Може джерело Золкіна не так далеко від правди було

Якщо ви про пошкодження носіїв, то навряд чи це може бути причиною. Носіїв у них вдосталь, вони навіть ці , що вже в повітрі, недозавантажують ракетами. У них проблема в кількості наявних ракет.

Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Бачив роботу цієї батареї. Ми стояли біля них кілька тижнів. Спілкувались, бачив перезарядку.

Там 100%-кова результативність, one shot one kill. Дайте ще.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?

Наскільки я знаю - то ні. Це був черговий фейк від Цаплієнка...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:31

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Може джерело Золкіна не так далеко від правди було

Якщо ви про пошкодження носіїв, то навряд чи це може бути причиною. Носіїв у них вдосталь, вони навіть ці , що вже в повітрі, недозавантажують ракетами. У них проблема в кількості наявних ракет.

Передача нам ще додаткових Насамс підтвердилась?
Бачив роботу цієї батареї. Ми стояли біля них кілька тижнів. Спілкувались, бачив перезарядку.

Там 100%-кова результативність, one shot one kill. Дайте ще.

вроде как в єнгельсе они лишились части ракет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? Бо інколи влучень мало, а шкоди багато. Тобто знають куди цілити.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02

  d44 написав:
  Hotab написав:ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? .

Невідомо. Вони їм зараз ще і ломаний маршрут задають. Все частіше спочатку обходять Київ, а потім заходять з заходу. Мабуть вважають, що там слабше ППО.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:27

Давайте негромко, давайте вполголоса,
Давайте простимся светло...
Неделя, другая, и мы успокоимся,
Что было, то было - прошло.
Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно,
Ах, как бы начало вернуть...
Начало вернуть невозможно, немыслимо,
И даже не думай - забудь.
Займёмся обедом, займёмся поминками,
Заполним заботами дни.
Так легче, не так ли, так проще, не правда ли?
Не правда ли, меньше болит...
Не будем хитрить и судьбу заговаривать,
Ей-богу, не стоит туда,
Да-да, господа, не авось не когда-нибудь,
А больше уже никогда.

("песня" о чмобике)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:35

У четвер, 29 грудня, Російська Федерація здійснила вже десятий масований обстріл української інфраструктури. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.

Під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів "Shahed-131/136", повідомляється на Facebook-сторінці командування Повітряних Сил України.

За даними відомства, запуски відбувались:

ракети Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;

крилаті ракети "Калібр" із кораблів у Чорному морі;

шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

"Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", - розповіли у Повітряних силах України.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:44

Відео про "послицю" в Болгарії на телеграм каналі.
https://t.me/BerezaJuice/25591
Це просто треш. Зрозуміло, що вирізки робились з метою дискредитації послиці. Але її за язик ніхто не тягнув. Людина, яка таке городить - не те що послицею призначати не можна, її взагалі в нормальне суспільство пускати не можна.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:01

  sashaqbl написав:Відео про "послицю" в Болгарії на телеграм каналі.
https://t.me/BerezaJuice/25591
Це просто треш. Зрозуміло, що вирізки робились з метою дискредитації послиці. Але її за язик ніхто не тягнув. Людина, яка таке городить - не те що послицею призначати не можна, її взагалі в нормальне суспільство пускати не можна.



Подивився.
Де треш? Сміє говорити на камеру про секс?

Людина жива, швидко мислить, медійна.
finuser521
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  finuser521 написав:Де треш? Сміє говорити на камеру про секс?
Людина жива, швидко мислить, медійна.

Нє, людина з розумним видом городить маячню. Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...
sashaqbl
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