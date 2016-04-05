Давайте негромко, давайте вполголоса, Давайте простимся светло... Неделя, другая, и мы успокоимся, Что было, то было - прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно, Ах, как бы начало вернуть... Начало вернуть невозможно, немыслимо, И даже не думай - забудь. Займёмся обедом, займёмся поминками, Заполним заботами дни. Так легче, не так ли, так проще, не правда ли? Не правда ли, меньше болит... Не будем хитрить и судьбу заговаривать, Ей-богу, не стоит туда, Да-да, господа, не авось не когда-нибудь, А больше уже никогда.
У четвер, 29 грудня, Російська Федерація здійснила вже десятий масований обстріл української інфраструктури. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.
Під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів "Shahed-131/136", повідомляється на Facebook-сторінці командування Повітряних Сил України.
За даними відомства, запуски відбувались:
ракети Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;
крилаті ракети "Калібр" із кораблів у Чорному морі;
шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.
"Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", - розповіли у Повітряних силах України.
Відео про "послицю" в Болгарії на телеграм каналі. https://t.me/BerezaJuice/25591 Це просто треш. Зрозуміло, що вирізки робились з метою дискредитації послиці. Але її за язик ніхто не тягнув. Людина, яка таке городить - не те що послицею призначати не можна, її взагалі в нормальне суспільство пускати не можна.
sashaqbl написав:Відео про "послицю" в Болгарії на телеграм каналі. https://t.me/BerezaJuice/25591 Це просто треш. Зрозуміло, що вирізки робились з метою дискредитації послиці. Але її за язик ніхто не тягнув. Людина, яка таке городить - не те що послицею призначати не можна, її взагалі в нормальне суспільство пускати не можна.
Подивився. Де треш? Сміє говорити на камеру про секс?