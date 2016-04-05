RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3139314031413142
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:04

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.

Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.

Последний ответ:
Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса...
И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)



думаю, тут знайдете деякі відповіді
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:13

  sashaqbl написав:Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...

Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 935
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:16

  Ромасик написав:Ну что? Все целы?

"Не дождётесь" (с)
:D
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7509
З нами з: 31.08.09
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи.

Ок, я не тестував її інтелектуальні здібності. Можливо, вона не тупа, але вона городить маячню і не цінує свою репутацію. ІМХО, для посла репутація - це важливий момент.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:37

  alex_dvornichenko написав:
  sashaqbl написав:Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...

Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.


Рука-обличчя! :oops:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 01.04.20
Подякував: 437 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:55

  d44 написав:
  Hotab написав:ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? Бо інколи влучень мало, а шкоди багато. Тобто знають куди цілити.

15 із 69 (не враховуючи дронів),
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3139314031413142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109869
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.