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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:04
Kudrjavuy написав: flyman написав:
Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.
До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.
Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.
Последний ответ:
Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса...
И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)
думаю, тут знайдете деякі відповіді
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:13
sashaqbl написав:
Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...
Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:16
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27
alex_dvornichenko написав:
Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи.
Ок, я не тестував її інтелектуальні здібності. Можливо, вона не тупа, але вона городить маячню і не цінує свою репутацію. ІМХО, для посла репутація - це важливий момент.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:37
alex_dvornichenko написав: sashaqbl написав:
Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...
Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:55
d44 написав: Hotab написав:
ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? Бо інколи влучень мало, а шкоди багато. Тобто знають куди цілити.
15 із 69 (не враховуючи дронів),
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