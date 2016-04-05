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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3140314131423143>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:04

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Соскін трохи ближче до світоросприйняття колективним заходом, та й корисно споглядати на події з різних сторін, а не однобоко.

До речі, тут вангували про наступника, так у відео згадується такий собі будівник стіни на Я.

Олег Игоревич Соскин - уважаемый классик.
Вам же рекомендую с помощью гугла внимательно по пунктам разобрать ответ.
Там, пунктов не много. пунктов 3, требующих знаний.

Последний ответ:
Именно РФ насаждает нацизм в Украине, "огнём и мечом", этническими чистками, геноцидом населения Украины, что не принимает их свинособачьего Геббельса...
И по этому поводу не шабаш, на сретення, а именно вооруженный полномасштабный конфликт, с официально заявленной целью - Геноцида украинцев.(официально материалы собраны, и собираются, накапливаются, нашими и международными специалистами)



думаю, тут знайдете деякі відповіді
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:13

  sashaqbl написав:Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...

Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:16

  Ромасик написав:Ну что? Все целы?

"Не дождётесь" (с)
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи.

Ок, я не тестував її інтелектуальні здібності. Можливо, вона не тупа, але вона городить маячню і не цінує свою репутацію. ІМХО, для посла репутація - це важливий момент.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:37

  alex_dvornichenko написав:
  sashaqbl написав:Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...

Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.


Рука-обличчя! :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:55

  d44 написав:
  Hotab написав:ну 15 же кудись зайшли.
Цікаво, вони на одну ціль з десяток скеровують, щоб хоч щось долетіло? Бо інколи влучень мало, а шкоди багато. Тобто знають куди цілити.

15 із 69 (не враховуючи дронів),
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:15 із 69 (не враховуючи дронів

Більше 5 хвилин маразматика соскіна витримати неможливо.

Флуман, так ти справився вже з істерикою? Вже не пишеш перед обстрілом K.O.??
Вже разом з соскіном повірив в ППО?
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:16

Канал WARSHAL пише, що в Енгелсі вранці русня збила свій Су-27. Але жодних підтверджень нема, наразі.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 29 гру, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:25

  flyman написав:
думаю, тут знайдете деякі відповіді

Учиться учиться и ещё раз УЧИТЬСЯ!
Вам дали ответ даже по "кулям в лоба", их родословных, кругах продвигающих, средства вытягивающих, .....
- ВСЕ аналоговые перспективы Украины, с....
По принципу "Саркози".
Но если там его даже "осудили", то здесь, чувырла тупо свернуло лыжи.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:27

В районі села Горбаха у Брестській області впала ракета.
Її знайшли на полі в Івановському районі.
Це відбулося під час масованої ракетної атаки Росії на Україну.
У міноборони Білорусі стверджують, що ракета від ЗРК С-300 належить Україні.
https://mil.in.ua/uk/news/u-brestskij-oblasti-bilorusi-vpala-zenitna-raketa-minoborony-rb-zayavlyaye-shho-vona-ukrayinska/

Цікаво, що тарган доволі спокійно відреагував і не став показувати звідки готувалася ракетна атака на Білорусь.
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