Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:42
alex_dvornichenko написав: sashaqbl написав:
Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...
Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.
"Безпринципна, амбіціозна, активна, але ж не факт що тупа" - Так можна будь-якого шахрая описати. Чо, нормлаьний варіянт, в посли однозначно
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:14
Минобороны РФ цинично пригрозило Украине во время сегодняшней ракетной атаки
"
Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.
Ага. И Россия в Херсоне навсегда
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в Чет 29 гру, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:19
Это "общими словами"
https://www.dialog.ua/war/265123_1672323825
А это только сейчас стали озвучивать:
https://www.dialog.ua/opinion/265127_1672325988
Хотя в данном случае, это не более 30% правды по определению.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:38
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:44
Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?
sashaqbl
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