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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3141314231433144>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:42

  alex_dvornichenko написав:
  sashaqbl написав:Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...

Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.

"Безпринципна, амбіціозна, активна, але ж не факт що тупа" - Так можна будь-якого шахрая описати. Чо, нормлаьний варіянт, в посли однозначно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Минобороны РФ цинично пригрозило Украине во время сегодняшней ракетной атаки
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 29 гру, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:19

  pesikot написав:Минобороны РФ цинично пригрозило Украине во время сегодняшней ракетной атаки
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

Это "общими словами" https://www.dialog.ua/war/265123_1672323825
А это только сейчас стали озвучивать: https://www.dialog.ua/opinion/265127_1672325988
Хотя в данном случае, это не более 30% правды по определению.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:38

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:44

Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:00

  sashaqbl написав:Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?

сколько влезло под дальность...конструкторы для достижения дальности играются с весом бч
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:18

  sashaqbl написав:Канал WARSHAL пише, що в Енгелсі вранці русня збила свій Су-27. Але жодних підтверджень нема, наразі.

От бачите, в Енгельсі ППО працює, але є нюанс))) Пілот загинув, кацапські пабліки пишуть.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:46

  detroytred написав: Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.
Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.
В перемовинах теж неможливий компроміс.

А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх)
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:52

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз.
Мабуть має якийсь хитрий план.
Ви чомусь бачите захід, як єдине ціле. Але навіть окремо взята країна не є єдиними цілим - це боротьба між прихильниками більш активної допомоги і переговорів.
Тому нема "хитрого плану" - є певний баланс між різними точками зору, коли на одному боці такі як Орбан та ЛєПен, а на іншому Туск та Грибаускайте.
Беззаперечно є тільки баланс між різновекторними напрямками.
Малося на увазі куди цей баланс зміщено. Вектор суми.

Це ніяк не можна назвати "хитрим планом" :evil:
Діють сітуативно.
Шольц, як завзятий пацифіст, взагалі відмовчується або висловлюється неконкретно, за нього говорять представники його уряду та парламенту.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:01

  sashaqbl написав:Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?

А чому має бути саме 500? Не зрозумів питання.
Hotab
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