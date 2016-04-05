sashaqbl написав:Людина рекламує БАДи. Людина тупа, зрештою...
Опять раздача штампов. Вы лично тестировали её на интеллектуальные способности ? Несёт маячню и верит в маячню две разные вещи. После просмотра видео, могу сказать что ВОЗМОЖНО беспринципная (раз тарит БАДы и всякую туфту), амбициозная, активная, но признаков тупости не увидел.
"Безпринципна, амбіціозна, активна, але ж не факт що тупа" - Так можна будь-якого шахрая описати. Чо, нормлаьний варіянт, в посли однозначно
detroytred написав: Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розуміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями. Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант. В перемовинах теж неможливий компроміс.
А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх)
detroytred написав:Як Захід планує пропетляти між крапель у дощ -- хз. Мабуть має якийсь хитрий план.
Ви чомусь бачите захід, як єдине ціле. Але навіть окремо взята країна не є єдиними цілим - це боротьба між прихильниками більш активної допомоги і переговорів. Тому нема "хитрого плану" - є певний баланс між різними точками зору, коли на одному боці такі як Орбан та ЛєПен, а на іншому Туск та Грибаускайте.
Беззаперечно є тільки баланс між різновекторними напрямками. Малося на увазі куди цей баланс зміщено. Вектор суми.
Це ніяк не можна назвати "хитрим планом" Діють сітуативно. Шольц, як завзятий пацифіст, взагалі відмовчується або висловлюється неконкретно, за нього говорять представники його уряду та парламенту.