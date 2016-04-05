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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3141314231433144
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:05

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?

А чому має бути саме 500? Не зрозумів питання.

походу челу некуй делать
из серии
-прибор!?
-40
-что сорок???
-а что прибор???!!!
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:22

Ще один нюанс..))

  pesikot написав:
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
https://t.me/Crimeanwind/18917
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