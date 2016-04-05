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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3141314231433144
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:05

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?

А чому має бути саме 500? Не зрозумів питання.

походу челу некуй делать
из серии
-прибор!?
-40
-что сорок???
-а что прибор???!!!
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:22

Ще один нюанс..))

  pesikot написав:
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
https://t.me/Crimeanwind/18917
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:09

  Faceless написав:"Безпринципна, амбіціозна, активна, але ж не факт що тупа" - Так можна будь-якого шахрая описати. Чо, нормлаьний варіянт, в посли однозначно

То есть с вашей точки зрения между "она тупая" и "непонятный субъект с испорченной репутацией неподходящий на роль посла" нет разницы ?
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:35

The Washington Post опублікувала детальну реконструкцію контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
🫵 Операція на Харківщині планувалася як відвертаючий маневр при підготовці до контрнаступу під Херсоном. У серпні рашисти перекинули на південь половину сил, і генерал Сирський переконав Зеленського вдарити по-справжньому.
👉 Акцент був на швидкості прориву і деморалізації ворога. За добу до наступу туди стягнули значну кількість американських гаубиць M777.
👉 За 5 днів інтенсивного контрнаступу ЗСУ використали лише 32,5 тис. снарядів. Влітку росіяни вистрілювали більше за один день. Зекономити вдалося завдяки розвідданим з американських супутників: у режимі онлайн вони визначали цілі для артилерії.
👉 Американці не брали участі у плануванні ізюмської операції й дізналися про неї на фінальному етапі підготовки.
👉 Росіяни зрозуміли, що Україна готує на Харківщині прорив, але через бюрократію і брехню ця інформація не потрапила до верховного командування.
👉 Росіяни могли довго обороняти Ізюм, але помилкові дії командування і низький бойовий дух визначили долю міста цього фронту.
🫵 ЗСУ відпрацьовували херсонський контрнаступ на тренуваннях у Німеччині.
👉Планувалося дві паралельні операції: на Херсон і на Мелітополь, щоб розрізати фронт і взяти рашистів на Херсонщині у кільце.
👉Американські й британські фахівці провели десятки симуляцій такої операції, оцінили сили ЗСУ, наявні боєприпаси й техніки, дійшли до висновку, що місія нездійсненна. Салліван повідомив це Єрмаку, Київ погодився.
👉 Генерал Ковальчук, який керував наступом, допускав часткове руйнування дамби на Каховській ГЕС, щоб затопити російські переправи, але не допустити затоплення сіл. Три ракети HIMARS продемонстрували, що це можливо, але то був запасний план.
👉 У процесі наступу генерала Ковальчука замінили на генерала Тарнавського через повільні темпи просування ЗСУ. Але це зберегли у секреті.
🫵 Активна робота артилерії по переправах і наступ ЗСУ на різних ділянках фронту виснажили запаси росіян на правому березі. Вони організовано відійшли на лівий берег, замінувавши територію, що врятувало їх від знищення під час відходу.
Деталі в https://newsua.one/news-military/77184.html
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:55

  fler написав:
  pesikot написав:
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
https://t.me/Crimeanwind/18917

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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