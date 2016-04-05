🫵 Операція на Харківщині планувалася як відвертаючий маневр при підготовці до контрнаступу під Херсоном. У серпні рашисти перекинули на південь половину сил, і генерал Сирський переконав Зеленського вдарити по-справжньому.

👉 Акцент був на швидкості прориву і деморалізації ворога. За добу до наступу туди стягнули значну кількість американських гаубиць M777.

👉 За 5 днів інтенсивного контрнаступу ЗСУ використали лише 32,5 тис. снарядів. Влітку росіяни вистрілювали більше за один день. Зекономити вдалося завдяки розвідданим з американських супутників: у режимі онлайн вони визначали цілі для артилерії.

👉 Американці не брали участі у плануванні ізюмської операції й дізналися про неї на фінальному етапі підготовки.

👉 Росіяни зрозуміли, що Україна готує на Харківщині прорив, але через бюрократію і брехню ця інформація не потрапила до верховного командування.

👉 Росіяни могли довго обороняти Ізюм, але помилкові дії командування і низький бойовий дух визначили долю міста цього фронту.

🫵 ЗСУ відпрацьовували херсонський контрнаступ на тренуваннях у Німеччині.

👉Планувалося дві паралельні операції: на Херсон і на Мелітополь, щоб розрізати фронт і взяти рашистів на Херсонщині у кільце.

👉Американські й британські фахівці провели десятки симуляцій такої операції, оцінили сили ЗСУ, наявні боєприпаси й техніки, дійшли до висновку, що місія нездійсненна. Салліван повідомив це Єрмаку, Київ погодився.

👉 Генерал Ковальчук, який керував наступом, допускав часткове руйнування дамби на Каховській ГЕС, щоб затопити російські переправи, але не допустити затоплення сіл. Три ракети HIMARS продемонстрували, що це можливо, але то був запасний план.

👉 У процесі наступу генерала Ковальчука замінили на генерала Тарнавського через повільні темпи просування ЗСУ. Але це зберегли у секреті.

🫵 Активна робота артилерії по переправах і наступ ЗСУ на різних ділянках фронту виснажили запаси росіян на правому березі. Вони організовано відійшли на лівий берег, замінувавши територію, що врятувало їх від знищення під час відходу.