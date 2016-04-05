походу челу некуй делать
из серии
-прибор!?
-40
-что сорок???
-а что прибор???!!!
|
|
|
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:05
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:22
Ще один нюанс..))
В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:09
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:35
The Washington Post опублікувала детальну реконструкцію контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
Деталі в
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:55
Ну и пусть зато прозрачней свет
Додано: Чет 29 гру, 2022 21:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут різниця звісно є, але до неї байдуже. Бо що те, що те - не має бути навіть близько біля посади посла.
Додано: Чет 29 гру, 2022 21:37
Что-то резко отказались встречать 2023-й:
24.12.2022
Скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков
25.12.2022
Скончался бывший главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов
25.12.2022
Упал с третьего этажа отеля в Индии 65-летний депутат Владимирского заксобрания Павел Антов, один из богатейших депутатов России. В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 млрд руб.
22.12.2022 в этом же отеле внезапно умер его напарник Владимир Быданов
28.12.2022
Умер экс-гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Владимир Нестеров, который вел проект создания ракеты-носителя "Ангара".
"Моли" осталось только 2 дня, чтобы сделать Новый год действительно праздничным.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:07
Як я вже не раз стверджував раніше -- нічого іншого, як битися (воювати і воювати) далі.
Але в нас - в якості захисту країни від нападу ворога. Ключові слова -- захисту і нападу.
В орків - в якості збереження влади (можновладців) та щоб не нести покарання за агресію, не платити репарації. Ну і частково (бо все ж таки вголос ніхто не озвучують) - щоб оркостан, скажемо м'яко, не розвалився.
В будь-якому разі програвший заплатить по повній...
Програвати не можемо дозволити собі ні ми, ні вони!
Але й навіть виграш може стати переможцю пірровою перемогою.
Тому тупічок-с.
З якого нема виходу, окрім битися далі.
Тому й кажу, що якийсь хитрий план аля *купити*-*домовитися* (за амністію, за обіцянку влади) з якимось орківськими можновладцями, які посунуть пуйла -- це самий ефективний вихід для усього світу.
Але ніхто вже нікому не вірить.
Да й гебешники у владі в орків.
Все залежить від Заходу...
Україна однозначно вирішила битися до кінця, тобто до перемоги. Саме до перемоги.
Захід поки демонструє, що головне -- допомогти Україні захиститися.
Не перемогти, а саме лише захиститися. Не надає зброї достатньої для наступу далі й далі.
Тобто саме Захід повинен дозріти для перемоги (України) над оркостаном = до програшу оркостану.
Сподіваюсь, що Захід саме до цього поки готується.
А промовинами про невиграш рфії лише присиплює її увагу.
Готується ж до поразки рфії.
Іншовекторний італієць же застерігає, що поразка = удари ЯЗ.
Кітайці ж курять бамбук... І нашим, і вашим. Попередили пуйла про ЯЗ, але в реалі навіженому і Ко пофіг. Кремлівські старці схоже перейшли рубікон.
Тому його в світі частково ігнорять. Але зробити нічого не можуть. Маю надію - поки.
*Схоже* (перейшли рубікон) -- бо все ж таки аміак, зерно, газ он намагаються --- тобто мають надію, що їх пробачить Захід.
А Схід і овсім героями визначить.
По суті всі!! чекають, що буде, коли пуйло і Ко остаточно постане перед фактом, що виграти вони не в стані, тобто програли.
Пуйло ж звісно буде відтягувати цей момент, навіть коли сам здогадується)) про це.
Україна ж бажає прискорити цей момент (бо несе втрати більше за всіх), тому й прохає зброю.
Життя йде.
Навіть чемпіонат світу з футболу пройшов))
Питання лише в ціні і хто скільки платить. За перемогу, за поразку. Ринок))
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Очередная неудача рашистских обстрелов. Кстати, я готовился на много дольше. Прапор две тачки с элетро подогнал. Ну в принципе прав. Потом продаст. На самом деле еще 2-а обстрела, не больше и рашисты сдулись. Если честно я немного переживал, но температура в доме ниже 18 не опустилась. В основном 20-22 как обычно в невоенные годы. Деньги особенно роли не играют. Но в принципе как и в прошлые года. Если выстоим январь, считай отопительный сезон прошли. Я уже говорил, проще тем кто от центрального отопления запитан, даже если грохнут электроэнергию, вас запитают от генераторов или когенерегеративных установок.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:32
Згорів ̶л̶і̶т̶а̶к̶ сарай, гори і ̶т̶а̶н̶к̶ хата)))
ТГ канали пишуть, що кацапи вполювали сьогодні не лише свій літак Су-27, а ще й свій танк, наче на Донбасі.
Крім того, військовий рф випадково застрелив побратима, коли знімав з себе автомат АК у Белгороді.
День ворошиловских стрелков
|