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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3142314331443145>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:05

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Хтось може пояснити чому бойова частина калібра 450 а не 500 кілограмів?

А чому має бути саме 500? Не зрозумів питання.

походу челу некуй делать
из серии
-прибор!?
-40
-что сорок???
-а что прибор???!!!
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 19:22

Ще один нюанс..))

  pesikot написав:
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
https://t.me/Crimeanwind/18917
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:09

  Faceless написав:"Безпринципна, амбіціозна, активна, але ж не факт що тупа" - Так можна будь-якого шахрая описати. Чо, нормлаьний варіянт, в посли однозначно

То есть с вашей точки зрения между "она тупая" и "непонятный субъект с испорченной репутацией неподходящий на роль посла" нет разницы ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:35

The Washington Post опублікувала детальну реконструкцію контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
🫵 Операція на Харківщині планувалася як відвертаючий маневр при підготовці до контрнаступу під Херсоном. У серпні рашисти перекинули на південь половину сил, і генерал Сирський переконав Зеленського вдарити по-справжньому.
👉 Акцент був на швидкості прориву і деморалізації ворога. За добу до наступу туди стягнули значну кількість американських гаубиць M777.
👉 За 5 днів інтенсивного контрнаступу ЗСУ використали лише 32,5 тис. снарядів. Влітку росіяни вистрілювали більше за один день. Зекономити вдалося завдяки розвідданим з американських супутників: у режимі онлайн вони визначали цілі для артилерії.
👉 Американці не брали участі у плануванні ізюмської операції й дізналися про неї на фінальному етапі підготовки.
👉 Росіяни зрозуміли, що Україна готує на Харківщині прорив, але через бюрократію і брехню ця інформація не потрапила до верховного командування.
👉 Росіяни могли довго обороняти Ізюм, але помилкові дії командування і низький бойовий дух визначили долю міста цього фронту.
🫵 ЗСУ відпрацьовували херсонський контрнаступ на тренуваннях у Німеччині.
👉Планувалося дві паралельні операції: на Херсон і на Мелітополь, щоб розрізати фронт і взяти рашистів на Херсонщині у кільце.
👉Американські й британські фахівці провели десятки симуляцій такої операції, оцінили сили ЗСУ, наявні боєприпаси й техніки, дійшли до висновку, що місія нездійсненна. Салліван повідомив це Єрмаку, Київ погодився.
👉 Генерал Ковальчук, який керував наступом, допускав часткове руйнування дамби на Каховській ГЕС, щоб затопити російські переправи, але не допустити затоплення сіл. Три ракети HIMARS продемонстрували, що це можливо, але то був запасний план.
👉 У процесі наступу генерала Ковальчука замінили на генерала Тарнавського через повільні темпи просування ЗСУ. Але це зберегли у секреті.
🫵 Активна робота артилерії по переправах і наступ ЗСУ на різних ділянках фронту виснажили запаси росіян на правому березі. Вони організовано відійшли на лівий берег, замінувавши територію, що врятувало їх від знищення під час відходу.
Деталі в https://newsua.one/news-military/77184.html
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:55

  fler написав:
  pesikot написав:
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
https://t.me/Crimeanwind/18917

Ну и пусть зато прозрачней свет
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex_dvornichenko написав:
  Faceless написав:"Безпринципна, амбіціозна, активна, але ж не факт що тупа" - Так можна будь-якого шахрая описати. Чо, нормлаьний варіянт, в посли однозначно

То есть с вашей точки зрения между "она тупая" и "непонятный субъект с испорченной репутацией неподходящий на роль посла" нет разницы ?

Тут різниця звісно є, але до неї байдуже. Бо що те, що те - не має бути навіть близько біля посади посла.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:37

  fler написав:
  pesikot написав:
"Калибры" не закончатся никогда", — сказано в сообщении, опубликованном в то время, когда Россия атаковала ракетами ряд украинских городов.

Ага. И Россия в Херсоне навсегда

В России на 67 году жизни внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для крылатых ракет "калибр" Александр Бузаков.
https://t.me/Crimeanwind/18917

Что-то резко отказались встречать 2023-й:

24.12.2022
Скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

25.12.2022
Скончался бывший главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов

25.12.2022
Упал с третьего этажа отеля в Индии 65-летний депутат Владимирского заксобрания Павел Антов, один из богатейших депутатов России. В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 млрд руб.
22.12.2022 в этом же отеле внезапно умер его напарник Владимир Быданов

28.12.2022
Умер экс-гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Владимир Нестеров, который вел проект создания ракеты-носителя "Ангара".

"Моли" осталось только 2 дня, чтобы сделать Новый год действительно праздничным.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:07

  Starikan написав:
  detroytred написав: Проблема в тому, що орки (влада оркостану) чудово розу Україниміють значення своєї поразки (відкату). І вже практично зв'язали з собою пересічних. Участю у війні та майбутніми репараціями.
Тому відкат аля, як з Афганістану совка, або оркостану з Грузії, вже неможливий варіант.
В перемовинах теж неможливий компроміс.

А що можливе, на ваш погляд? (це насправді питання до всіх)

Як я вже не раз стверджував раніше -- нічого іншого, як битися (воювати і воювати) далі.

Але в нас - в якості захисту країни від нападу ворога. Ключові слова -- захисту і нападу.
В орків - в якості збереження влади (можновладців) та щоб не нести покарання за агресію, не платити репарації. Ну і частково (бо все ж таки вголос ніхто не озвучують) - щоб оркостан, скажемо м'яко, не розвалився.

В будь-якому разі програвший заплатить по повній...
Програвати не можемо дозволити собі ні ми, ні вони!
Але й навіть виграш може стати переможцю пірровою перемогою.

Тому тупічок-с.
З якого нема виходу, окрім битися далі.

Тому й кажу, що якийсь хитрий план аля *купити*-*домовитися* (за амністію, за обіцянку влади) з якимось орківськими можновладцями, які посунуть пуйла -- це самий ефективний вихід для усього світу.

Але ніхто вже нікому не вірить.
Да й гебешники у владі в орків.

Все залежить від Заходу...
Україна однозначно вирішила битися до кінця, тобто до перемоги. Саме до перемоги.
Захід поки демонструє, що головне -- допомогти Україні захиститися.
Не перемогти, а саме лише захиститися. Не надає зброї достатньої для наступу далі й далі.

Тобто саме Захід повинен дозріти для перемоги (України) над оркостаном = до програшу оркостану.

Сподіваюсь, що Захід саме до цього поки готується.
А промовинами про невиграш рфії лише присиплює її увагу.
Готується ж до поразки рфії.

Іншовекторний італієць же застерігає, що поразка = удари ЯЗ.

Кітайці ж курять бамбук... І нашим, і вашим. Попередили пуйла про ЯЗ, але в реалі навіженому і Ко пофіг. Кремлівські старці схоже перейшли рубікон.
Тому його в світі частково ігнорять. Але зробити нічого не можуть. Маю надію - поки.

*Схоже* (перейшли рубікон) -- бо все ж таки аміак, зерно, газ он намагаються --- тобто мають надію, що їх пробачить Захід.
А Схід і овсім героями визначить.

По суті всі!! чекають, що буде, коли пуйло і Ко остаточно постане перед фактом, що виграти вони не в стані, тобто програли.
Пуйло ж звісно буде відтягувати цей момент, навіть коли сам здогадується)) про це.
Україна ж бажає прискорити цей момент (бо несе втрати більше за всіх), тому й прохає зброю.

Життя йде.
Навіть чемпіонат світу з футболу пройшов))

Питання лише в ціні і хто скільки платить. За перемогу, за поразку. Ринок))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очередная неудача рашистских обстрелов. Кстати, я готовился на много дольше. Прапор две тачки с элетро подогнал. Ну в принципе прав. Потом продаст. На самом деле еще 2-а обстрела, не больше и рашисты сдулись. Если честно я немного переживал, но температура в доме ниже 18 не опустилась. В основном 20-22 как обычно в невоенные годы. Деньги особенно роли не играют. Но в принципе как и в прошлые года. Если выстоим январь, считай отопительный сезон прошли. Я уже говорил, проще тем кто от центрального отопления запитан, даже если грохнут электроэнергию, вас запитают от генераторов или когенерегеративных установок.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:32

Згорів ̶л̶і̶т̶а̶к̶ сарай, гори і ̶т̶а̶н̶к̶ хата)))

ТГ канали пишуть, що кацапи вполювали сьогодні не лише свій літак Су-27, а ще й свій танк, наче на Донбасі.
Крім того, військовий рф випадково застрелив побратима, коли знімав з себе автомат АК у Белгороді.
День ворошиловских стрелков :mrgreen:
fler
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